Tottenham Hotspur stelt hevig teleur in Sheffield en ligt uit de FA Cup

Woensdag, 1 maart 2023 om 22:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:18

Tottenham Hotspur ligt uit de FA Cup. De Londenaren verslikten zich woensdag in Sheffield United: 1-0. The Spurs kwamen moeizaam tot kansen en liepen een klein kwartier voor tijd in het mes. Iliman Ndiaye zorgde er met een fraaie treffer voor dat niet Tottenham, maar Sheffield kwartfinalist is.

Bij Tottenham begon Arnaut Danjuma op de bank. De Nederlander nam plaats naast onder meer Clément Lenglet, Cristian Romero, Dejan Kulusevski en Harry Kane. De plek van laatstgenoemde in de spits werd ingenomen door Richarlison. De aanvaller kreeg op rechts steun van landgenoot Lucas Moura, terwijl Heung-min Son vanaf links voor gevaar moest zorgen. Op het middenveld kreeg Pape Matar Sarr een basisplaats, terwijl Davinson Sánchez in de driemansachterhoede stond opgesteld. De voormalig Ajacied staat alleen in de FA Cup regelmatig aan de aftrap. Voor de wedstrijd van start ging applaudisseerde het stadion een minuut voor de onlangs overleden commentator John Motson.

?????????????????? ???? ???????????????????? ???? In de 79ste minuut is het Sheffield dat op voorsprong komt tegen Tottenham, knikkeren ze Tottenham uit de FA Cup? ??#ZiggoSport #SHUTOT pic.twitter.com/aXoRkKy961 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 1, 2023

Tottenham had het niet makkelijk in de openingsfase. Sheffield startte scherp en probeerde regelmatig het Londense doel te bereiken. Tottenham kwam op zijn beurt niet verder dan wat gevaarlijk ogende voorzetten en een schot van Son, die zag dat doelman Wesley Foderingham geen moeite had met zijn inzet. Tottenham kwam naarmate de eerste helft vorderde beter in de wedstrijd. Na een klein half uur had Sánchez een goede pass in huis op Richarlison, wiens kiezelharde inzet rakelings over de lat vloog. The Spurs drongen meer en meer aan, maar stuitten op de verdediging van Sheffield. Vlak voor rust kreeg Sheffield nog een goede mogelijkheid. Ismaila Coulibaly kreeg de bal voor zijn voeten uit een rebound, maar zag zijn inzet langs de verkeerde kant van de paal vliegen.

Na rust was Tottenham de bovenliggende partij. Ivan Perisic was dreigend met een scherpe voorzet en een kopbal, die in de handen van Foderingham belandde. Ook Son en Richarlison probeerden het met schoten, die allebei naast gingen. In de 65ste minuut besloot Cristian Stellini om Kane in te brengen, terwijl ook Kulusevski en Oliver Skipp even later hun opwachting maakten. Toch was het Sheffield dat op voorsprong kwam. Invaller Ndiaye kreeg de bal in de zestien, had een goede kapbeweging in huis en schoot onberispelijk hard en laag raak: 1-0. Vrijwel direct daarna werd Danjuma ingebracht, maar ook met de Oranje-international in het veld lukte het Tottenham niet om op gelijke hoogte te komen. In minuut 94 kreeg Kane nog een gouden kopkans, maar hij zag zijn poging naast gaan.