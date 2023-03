Arsenal kent probleemloze avond en verstevigt koppositie in Premier League

Woensdag, 1 maart 2023 om 22:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:20

Arsenal heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de Premier League. In het eigen Emirates Stadium was de koploper met 4-0 te sterk voor Everton. Gabriel Martinelli was twee keer trefzeker, terwijl Bukayo Saka en Martin Ödegaard één keer scoorden. Arsenal staat nu met zestig punten bovenaan in de Premier League; vijf punten meer dan nummer twee Manchester City.

Arsenal-manager Mikel Arteta besloot zijn basiself niet te wijzigen ten opzichte van afgelopen zaterdag, toen zijn team met 0-1 van Leicester City won. Het was de twaalfde keer dit Premier League-seizoen dat Arteta geen wijzigingen doorvoerde in zijn basisopstelling, een evenaring van het record van Arsenal (ook twaalf keer in het seizoen 1996/97). Bij Everton was er sprake van één wijziging in de startopstelling: verdediger Conor Coady begon tegen Arsenal op de bank, waardoor Michael Keane voor het eerst dit Premier League-seizoen in de basis stond.

In de beginfase van de wedstrijd zorgde Everton voor de meeste dreiging. Met name Neal Maupay was vroeg in het duel twee keer dicht bij een doelpunt, maar beide keren bracht Aaron Ramsdale redding. Toch was het Arsenal dat na veertig minuten op voorsprong kwam. Oleksandr Zinchenko vond Saka, die bij tegenstander Vitaliy Mykolenko wegdraaide en de bal hard in het doel schoot: 1-0. Vlak voor rust stond het zelfs 2-0. Saka veroverde de bal van Idrissa Gueye en stelde Martinelli in staat om de score te verdubbelen.

In de tweede helft was Leandro Trossard dicht bij de derde treffer voor de Londenaren, maar zijn volley ging er niet in. Nadat ook Dwight McNeil namens Everton niet tot scoren was gekomen, werd het in de 71ste minuut 3-0 voor Arsenal: Trossard gaf de bal laag voor, Ödegaard tikte binnen. Toen Martinelli op aangeven van Eddie Nketiah even later ook nog voor de 4-0 zorgde, was de wedstrijd definitief beslist.