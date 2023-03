Ten Hag beleeft magische avond en staat in kwartfinale FA Cup; assist Weghorst

Woensdag, 1 maart 2023 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

Manchester United heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. Even zag het ernaar uit dat de ploeg van manager Erik ten Hag uitgeschakeld zou worden door West Ham United, maar in het slotkwartier werd de 0-1 achterstand omgebogen in een overwinning: 3-1. Een eigen doelpunt van Nayef Aguerd, een heerlijke treffer van Alejandro Garnacho en een goal van Fred maakten de openingstreffer van Saïd Benrahma onschadelijk. In de kwartfinale wacht the Red Devils een duel met Fulham, zo wees de loting direct na de wedstrijd uit.

Ten Hag besloot om zijn ploeg op liefst zes plekken te wijzigen na winnen van de EFL Cup met Manchester United. Lisandro Martínez en Raphaël Varane maakten centraal achterin plaats voor respectievelijk Harry Maguire en Victor Lindelöf, terwijl Tyrell Malacia als linksback startte ten koste van Luke Shaw. Op het middenveld werden Casemiro en Fred vervangen door Scott McTominay en Marcel Sabitzer; Fernandes behield zijn plek wél. Weghorst stond in de spits en had Antony aan de rechterkant naast zich staan. Op de linkerflank werd Marcus Rashford vervangen door Garnacho.

???? ?????? ?? De satelliet verbinding verbrak voor 20 seconde en je raad het nooit... We missen net dit geweldige doelpunt van West Ham, excuses (maar wat een doelpunt ??)!#ZiggoSport #MNUWHU #FoutjeKanGebeuren pic.twitter.com/6Q0EHCIBhi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 1, 2023

Na een gevaarlijk schot van Sabitzer in de zesde speelminuut, dat met enige moeite gepakt werd door doelman Alphonse Areola, viel de aanvalsdrang van Manchester United weg. West Ham United zorgde in de eerste helft voor meer gevaar en testte doelman David De Gea meermaals. Laatstgenoemde was goud waard toen hij voorkwam dat Michail Antonio als winnaar uit de een-op-eensituatie kwam. Uit de corner die volgde kopte Declan Rice rakelings naast. Enkele minuten voor rust was De Gea opnieuw belangrijk voor zijn ploeg: ditmaal pakte hij een harde en lage schuiver van Antonio.

Het laatste wapenfeit van Man United uit de eerste helft kwam van de voet van Garnacho, die na een pass van Antony en een overstapje van Fernandes uithaalde maar rakelings over het doel schoot. In het tweede bedrijf liet De Gea zich wederom zeker tweemaal zien met een uitstekende redding. Eerst tikte hij een kopbal van Tomás Soucek uit de benedenhoek; vervolgens hield hij Antonio opnieuw van scoren af. Tussendoor beproefde ook Weghorst aan de overzijde nog zijn geluk, maar het schot van de spits belandde niet tussen de palen.

???????? ????... ?? Helaas toch niet... Wout raakt hem niet als laatst aan, eigen doelpunt van Aguerd ?? Wel 1-1! ??#ZiggoSport #MNUWHU pic.twitter.com/L9wda8Ybv1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 1, 2023

Benrahma wist De Gea in de 54ste speelminuut wél te kloppen. Hij werd in de zestien aangespeeld door Emerson en krulde de bal vervolgens met rechts op fraaie wijze in de kruising: 0-1. Invaller Casemiro dacht ruim twintig minuten voor tijd de stand gelijk te trekken met een rake kopbal; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Vijf minuten later bleef het eigen doelpunt van Aguerd wél staan. Na een hoekschop van Fernandes kopte de centrumverdediger van West Ham de bal achter Areola: 1-1.

In de slotfase voerde United de druk verder op en nam het aantal grote kansen toe. Zo stuitte Casemiro met een ferme kopbal op Areala en slaagde invaller Martínez er evenmin in zijn respectievelijke poging tot doelpunt te promoveren. De ban werd uiteindelijk gebroken in de negentigste speelminuut. Een geblokt schot van Weghorst belandde voor de voeten van Garnacho, die de bal klaarlegde voor zijn rechter en met een geplaatst schot de 2-1 vond. Diep in blessuretijd bezegelde Fred op aangeven van Weghorst het lot van West Ham: 3-1.