Ian Maatsen verkoos Burnley boven Feyenoord: ‘Hij belde me dagelijks’

Donderdag, 2 maart 2023 om 06:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 06:35

Ian Maatsen heeft de kans om op huurbasis bij Feyenoord aan de slag te gaan afgeslagen, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger verklaart door het vele contact dat manager Vincent Kompany met hem legde overtuigd te zijn geraakt om voor Burnley uit te komen. Slecht heeft de tijdelijke overstap van Chelsea naar Turf Moor niet uitgepakt voor Maatsen. Naast de onbetwiste koppositie die hij met the Clarets in de Championship bezet, is hij inmiddels ook individueel onderscheiden.

De linksback werd door zijn prestaties beloond met de prijs voor Speler van de Maand januari. Aan het begin van die maand was Maatsen de grote man tegen Swansea City, door op bezoek bij die ploeg beide treffers voor zijn rekening te nemen (1-2). De jeugdinternational van Oranje was pas de derde Nederlander die de prijs wist te winnen, na Marvin Emnes (Middlesbrough, 2011) en Arnaut Danjuma (Bournemouth, 2021). "Als je de lijst bekijkt zijn het bijna altijd aanvallers, dus het is mooi dat ik als linksback ben opgevallen", vertelt Maatsen tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik denk dat het veel zegt over onze manier van spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het talent van Chelsea dat bewust koos voor de lessen van Vincent Kompany

Lees artikel

Maatsen sprak afgelopen zomer naast Kompany ook met Feyenoord-trainer Arne Slot. De oefenmeester zag in het talent de perfecte opvolger van de naar Manchester United vertrokken Tyrell Malacia. "Dat was een prima gesprek, maar bij Vincent kreeg ik echt een goed gevoel omdat hij me dagelijks belde", legt Maatsen zijn keuze voor Burnley uit. "Feyenoord was zeker een optie, maar toen ik mijn keuze had gemaakt heb ik Arne Slot gebeld en uitgelegd dat ik graag in Engeland wil slagen.’’ Maatsen is 1,67 meter lang en bevestigt dat kopsterke aanvallers hem regelmatig opzoeken. Volgens de verdediger is dat geen probleem. "Daar moet je als team slim op reageren. Ik denk dat Malacia en Lisandro Martínez laten zien dat je ook als kleinere verdediger succesvol kan zijn."

"Ik sta nu op vier goals en vijf assists na 31 wedstrijden", vervolgt Maatsen. "Het kan altijd beter, maar ik ben zeker niet ontevreden.’’ De Zuid-Hollander wordt door Chelsea tot het einde van het seizoen verhuurd aan Burnley. Naast de teamprestaties - de koploper staat twaalf punten los van achtervolger Sheffield United - is Maatsen dus ook individueel onderscheiden. Kompany kreeg tegelijkertijd met Maatsen de prijs voor Manager van de Maand januari uitgereikt. "Het is heerlijk werken onder hem", is Maatsen lovend over zijn oefenmeester. "Je ziet bij hem, net als bij Mikel Arteta, dat hij de denkwijze en energie van Pep Guardiola heeft overgenomen. Zijn grote kracht is dat hij 25 spelers scherp en tevreden houdt."