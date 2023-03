Grimsby Town (vierde niveau!) verslaat Premier League-club in FA Cup

Woensdag, 1 maart 2023 om 22:14 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:07

Grimsby Town heeft woensdagavond voor een daverende verrassing gezorgd in de vijfde ronde van de FA Cup. De huidige nummer zestien van de League Two, het vierde niveau van Engeland, won met 1-2 op bezoek bij Premier League-club Southampton. Beide Grimsby-doelpunten werden uit een strafschop gemaakt, en beide keren was middenvelder Gavan Holohan de gevierde man. Duje Caleta-Car deed vervolgens nog wat terug, maar daar bleef het bij. Daardoor plaatste Grimsby zich zeer verrassend voor de kwartfinales van het bekertoernooi.

Southampton, momenteel hekkensluiter in de Premier League, leek na enkele kansjes gemist te hebben in de achttiende minuut de score te openen. Sékou Mara schoot raak op aangeven van Moussa Djenepo, maar laatstgenoemde bleek buitenspel te hebben gestaan. The Saints bleven domineren en zagen Mislav Oršic de bal net naast krullen, maar stonden aan het einde van de eerste helft alsnog op achterstand.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Southampton-verdediger Lyanco wilde de bal vlak voor rust wegkoppen, maar kreeg de bal daarbij op de arm. De VAR riep scheidsrechter Thomas Bramall naar de zijkant, waarna laatstgenoemde besloot een penalty toe te kennen. Die werd benut door Holohan, waardoor Grimsby, dat vorig seizoen zelfs nog op het vijfde niveau van Engeland actief was, met een voorsprong de rust in ging.

Vijf minuten na rust werd het verhaal van Grimsby nog mooier. Caleta-Car deelde een tik uit aan Danilo Orsi-Dadomo en na inmenging van de VAR ging de bal opnieuw op de stip. Ook deze keer bleef Holohan koel: 0-2. Grimsby stond op de drempel van een voetbalsprookje, maar werd in de 65ste minuut weer met beide benen op de grond gezet toen Caleta-Car uit een corner geheel vrijstaand voor de 1-2 kon zorgen. Southampton ging daarna vol op jacht naar de gelijkmaker, en Theo Walcott leek die ook te maken, maar hij stond buitenspel. Grimsby hield vervolgens stand en plaatste zich voor het eerst in 84 jaar voor de kwartfinales van de FA Cup.