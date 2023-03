Feyenoord steelt dankzij Santiago Giménez bekerzege bij Heerenveen

Woensdag, 1 maart 2023 om 21:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:24

Feyenoord heeft zich woensdagavond bij de laatste vier in de TOTO KNVB Beker gevoegd. De Rotterdammers maakten op bezoek bij sc Heerenveen bepaald geen indruk en kwamen goed weg toen de Friezen na rust een penalty eisten. Santiago Giménez verzilverde in de tachtigste minuut een van de spaarzame kansen van Feyenoord: 0-1.

Slot voerde bij Feyenoord geen wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (2-4) van afgelopen zondag. Dat hield in dat Javairô Dilrosun opnieuw als nummer 10 startte, terwijl doelman Timon Wellenreuther opnieuw de plek innam van de geblesseerde Justin Bijlow. Ook bij Heerenveen is de eerste keeper, Andries Noppert, uitgeschakeld, waardoor Xavier Mous het doel verdedigde. Thom Haye meldde zich ziek, waardoor Anas Tahiri startte.

Feyenoord speelde een uiterst moeizame eerste helft, waarin de beste kansen voor Heerenveen waren. Sydney van Hooijdonk verprutste in de beginfase een goede schietkans van zestien meter en schoot de bal even later bij een nog grotere mogelijkheid van diagonaal voor het doel in het zijnet. Dilrosun deed de enige serieuze poging van Feyenoord voor rust. De nummer 10 had een verdekt schot van zeventien meter in huis, dat net naast ging.

Ook in de tweede helft kwam het gevaar aanvankelijk voornamelijk van Heerenveen. Ché Nunnely zette een volley in na een half weggekopte hoekschop. Wellenreuther redde met veel moeite en plukte de bal uit de lucht voordat Van Hooijdonk dacht te gaan profiteren. In de 69ste minuut eiste Heerenveen een penalty, toen Osame Sahraoui in het strafschopgebied werd vastgepakt door Neraysho Kasanwirjo. Pol van Boekel wuifde het echter weg. Feyenoord pakte zijn moment toen de defensie van Heerenveen in de negentigste minuut even niet oplette. Alireza Jahanbakhsh speelde de bal naar Danilo, die vanuit het centrum direct doorspeelde op Giménez. De spits kon in alle vrijheid beheerst binnenschieten: 0-1.