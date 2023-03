Cádiz komt met ongekende eis: LaLiga moet onmiddellijk worden stilgelegd

Cádiz heeft woensdagavond middels een officieel statement verzocht om LaLiga tijdelijk stil te leggen. De Spaanse club werd in januari tegen Elche benadeeld toen een treffer van de tegenstander werd goedgekeurd, terwijl er buitenspel aan vooraf was gegaan. Het doelpunt werd echter gewoon geteld, waarna de wedstrijd in 1-1 eindigde. Cádiz, momenteel de nummer zestien van Spanje, wil nu dat LaLiga tijdelijk wordt stilgelegd, tot er een oplossing is gevonden voor het incident.

Op 16 januari nam Cádiz het in eigen huis op tegen Elche, dat op dit moment onderaan de LaLiga-ranglijst bungelt. De thuisploeg stond door een vroeg doelpunt van Brian Ocampo lange tijd op voorsprong, maar in de 81ste minuut kwam Elche op gelijke hoogte via Ezequiel Ponce. Diezelfde Ponce had enkele seconden eerder, in de aanloop naar het doelpunt, nog nipt buitenspel gestaan. De VAR besloot echter niet in te grijpen, waardoor het doelpunt werd geteld: 1-1. Dat was ook de eindstand.

Cádiz gaf aan zich ‘ernstig benadeeld’ te voelen en deed de volgende dag een verzoek: de uitslag van de wedstrijd en het doelpunt moesten nietig worden verklaard en de wedstrijd zou hervat moeten worden vanaf minuut 81, toen de club nog op een 1-0 voorsprong stond. De Spaanse voetbalbond ging hier echter niet in mee en verklaarde volgens Cádiz onbevoegd te zijn om het verzoek in behandeling te nemen.

Cádiz heeft daarom nieuwe stappen aangekondigd, laat het woensdag in een verklaring weten. “Cadiz heeft om het nemen van voorzorgsmaatregelen gevraagd, bestaande uit het tijdelijk stilleggen van LaLiga tot de effectieve oplossing van het dossier wordt gevonden door de bevoegde instanties”, valt onder meer te lezen. “In onze overtuiging, gebaseerd op de wet, kan alleen met goedkeuring van bovengenoemde voorzorgsmaatregel worden voorkomen dat de aan Cádiz toegebrachte schade toe zal nemen en onherstelbaar wordt.” De Spaanse voetbalbond heeft nog niet gereageerd.

Reactie VAR

Enkele dagen nadat de wedstrijd had plaatsgevonden gaf de VAR van dienst, Ignacio Iglesias Villanueva, in een open brief zijn fout al toe en bood hij zijn excuses aan. “Ik voel woede, pijn en ergernis bij mezelf vanwege de gemaakte fout”, schreef hij onder meer. “Degene die het meest heeft verloren, ben ik.”