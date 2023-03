Spakenburg weigert pertinent om finale op 30 april te spelen: KNVB in dubio

Woensdag, 1 maart 2023 om 21:04 • Jeroen van Poppel

SV Spakenburg weigert pertinent om een eventuele finale van de TOTO KNVB Beker op zondag 30 april te spelen. De amateurs, die dinsdag FC Utrecht vernederden met een 1-4 zege in de kwartfinale, mogen volgens de statuten van de club om religieuze redenen niet op zondag in actie komen. De KNVB sluit op voorhand een wijziging van de dag waarop de finale wordt gespeeld niet uit.

Spakenburg is de derde amateurclub in de historie van het Nederlands voetbal die de halve finale van de beker bereikt. Om de eindstrijd in De Kuip te halen zal nóg een stunt nodig zijn van hetzelfde kaliber als dinsdag in Utrecht, maar de KNVB houdt er toch al rekening mee. De voetbalbond meldt aan de NOS dat er een overleg gepland staat met de vier deelnemers aan de halve finale.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het christelijk geloof speelt in het vissersdorp Spakenburg een grote rol: zondag is de rustdag en de winkels zijn die dag gesloten. Ook de plaatselijke voetbalclub komt standaard niet in actie op zondag, maar op zaterdag. Een eenmalige uitzondering voor een eventueel historische plek in de bekerfinale sluit Spakenburg op voorhand uit. "Nee, dat is niet mogelijk", stelde Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek tegenover het Algemeen Dagblad.

Spakenburg realiseerde dinsdag in Stadion Galgenwaard de bekerstunt van de eeuw. "Het is nog nooit gebeurd dat een club met zulke cijfers (1-4) wint bij een Eredivisie-club", weet Spakenburg-trainer Chris de Graaf. "Dat is gewoon legendarisch. Ik denk dat we in elk bekertoernooi deze beelden terug gaan zien." De coach van de Tweede Divisie-club gaat niet uit van een finaleplek en hoopt op een prachtig affiche in de halve eindstrijd. "Het liefst uit bij Feyenoord. De Kuip is legendarisch."