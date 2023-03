Kylian Mbappé verrast met hartverwarmend optreden in Turkse live-uitzending

Woensdag, 1 maart 2023 om 20:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:07

Kylian Mbappé heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een grootschalige inzamelingsactie op de Turkse televisie voor de slachtoffers van de aardbevingen. Hij verscheen via een videoverbinding in de uitzending, waarin hij bekend maakte zijn steun uit te spreken voor de #OmuzOmuza-campagne die geld inzamelt voor de slachtoffers van de verschrikkelijke natuurramp. “De dromen van kinderen zijn heel belangrijk voor mij. Ik wil me op alle mogelijke manieren beschikbaar stellen om Turkije te helpen”, zo zei de aanvaller van Paris Saint-Germain, die op sociale media met drie emoji’s eveneens aandacht vraagt voor de slachtoffers van de aardbeving.

??????????… — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 1, 2023

Het verschijnen van Mbappé in de uitzending kwam als een totale verrassing, zo weet de Turkse tak van GOAL te melden. Met zijn aanwezigheid hoopt Mbappé nóg meer aandacht te krijgen voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het is een tragedie die te groot is om voor te stellen. De voetbalwereld zal samenkomen om Turkije te steunen. Deze campagne is prachtig en ik ben trots dat ik hier deel van mag uitmaken. Ik hoop dat we veel kinderen weer aan het lachen kunnen krijgen”, aldus Mbappé.