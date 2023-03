Supportersvereniging PSV komt met prachtig gebaar naar Sevilla-doelman

Woensdag, 1 maart 2023 om 20:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:10

De Supportersvereniging PSV heeft een bos bloemen gestuurd naar Marko Dmitrovic. De doelman van Sevilla werd donderdag tijdens het Europa League-treffen met de Eindhovenaren in het Philips Stadion aangevallen door Dylano K. De twintigjarige man sprintte in de slotfase van het duel richting Dmitrovic en deelde de Serviër een klap uit. De Supportersvereniging PSV heeft Dmitrovic daarom een bos bloemen gestuurd met goede wensen en excuses voor het voorval.

"Van ons naar jou, Marko!", leidt de supportersvereniging de tekst op Twitter in. "Beste meneer Dmitrovic", valt er op het briefje bij de bos bloemen te lezen. "Onze excuses namens alle andere PSV-supporters. We hopen dat het goed met je gaat na het incident! We wensen je het beste en succes in de Europa League! Supportersvereniging PSV." Sevilla heeft nog niet op de fraaie boodschap gereageerd. De Andalusiërs gaven na het incident aan zelf geen aangifte te doen tegen Dylano K. en wachten de uitspraak van de UEFA af.

Het duurt nog wel een kleine maand voordat de UEFA met een straf komt voor het voorval. De Disciplinary Body van de Europese voetbalbond komt zaterdag wel bijeen en het incident in het Philips Stadion zal dan ook onder de loep worden genomen, al moet PSV tot 29 maart wachten tot een uitspraak. De UEFA geeft voorrang aan teams die nog in het toernooi zitten en waar dus sneller beslissingen over genomen moeten worden. Het zal niet de eerste boete voor PSV dit Europese seizoen worden. Voor verschillende incidenten in vier wedstrijden kregen de Brabanders al viermaal een boete.

Maandag werd bekend dat de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch het voorarrest van Dylano K. met twee weken heeft verlengd. Bovendien heeft de veldbestormer een gebiedsverbod overtreden, waardoor de burgemeester van Eindhoven ook al de mogelijkheid had om hem een meldplicht op te leggen. De man wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van dit verbod en dus hangt hem een forse straf boven het hoofd. PSV ging eerder al diep door het stof en vindt het ongeval niet bij de club passen.