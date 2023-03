Drie van vier Nederlanders bij Toulouse scoren binnen eerste tien minuten

Woensdag, 1 maart 2023 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

Toulouse is woensdagavond wervelend begonnen aan zijn wedstrijd in de Coupe de France tegen Rodez. Les Pitchouns stonden de hekkensluiter van de Ligue 2 al binnen tien minuten met 3-0 voor na doelpunten van achtereenvolgens Zakaria Aboukhlal, Branco van den Boomen en Thijs Dallinga. Stijn Spierings is de enige speler aan de aftrap met een Nederlands paspoort die niet scoorde op de bekeravond, die eindigde in een 6-1 zege voor Toulouse.

Het openingsdoelpunt kwam van de voet van Aboukhlal, die geboren werd in Gorinchem en uiteindelijk koos voor een interlandloopbaan bij Marokko. De voormalig AZ'er stond in de vijfde minuut op de goede plek om na een scrimmage van dichtbij in te tikken: 1-0. Twee minuten later scoorde ook Van den Boomen van heel dichtbij. De middenvelder kreeg de bal na een mislukte hakbal van Dallinga fortuinlijk voor de voeten en tikte binnen: 2-0.

Zakaria Aboukhlal scoort voor Toulouse tegen Rodez pic.twitter.com/QbjPGgw66J — RedGreenLion (@AtlaslionAtlas) March 1, 2023

Rodez was daardoor al vroeg genoodzaakt om de aanval te zoeken, maar werd in de tiende minuut van de wedstrijd in de counter geslacht door Dallinga. De centrumspits lanceerde zichzelf na een lange bal van achteruit en schoot uit een lastige hoek beheerst binnen: 3-0. Even later schreef Van den Boomen een assist bij door een vrije trap laag voor te geven, waarna Fares Chaibi de 4-0 binnenschoot. Gabriel Suazo, die in januari uit Chili werd geplukt, tekende in de 38ste minuut voor 5-0 door een lage voorzet van Chaibi binnen te knallen.

In de vijftigste minuut maakte Dallinga er via een strafschop 6-0 van, nadat Chaibi onderuit was gelegd. Vervolgens maakte Said Hamulic, geboren in Leiderdorp, zijn opwachting als invaller voor Dallinga. Rodez maakte in het restant van de wedstrijd een eretreffer via Wilitty Younoussa, maar het mocht niet baten voor de tweededivisionist.