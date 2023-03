Van Nistelrooij zwaar onder indruk: ‘Hij is misschien wel de beste trainer ooit’

Woensdag, 1 maart 2023 om 19:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:38

Ruud van Nistelrooij was woensdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het TOTO KNVB Beker-duel tussen PSV en ADO Den Haag ronduit lovend over Dick Advocaat. Donderdagavond staat Van Nistelrooij in het Philips Stadion tegenover de 75-jarige trainer van ADO, die volgens de PSV-coach ‘misschien wel de beste trainer ooit’ is.

Beide trainers kennen elkaar goed. In 1998 liepen ze nog net een samenwerking mis, toen Van Nistelrooij als speler tekende bij PSV maar coach Advocaat juist net vertrok naar Rangers. Later kruisten hun paden elkaar echter alsnog: Van Nistelrooij was een tijd spits in het Nederlands elftal van bondscoach Advocaat en later waren ze samen assistent bij Oranje.

“Ik vind het heel bijzonder dat ik morgen tegenover Dick sta”, zei Van Nistelrooij woensdag op de persconferentie volgens Omroep Brabant. “Hij is een geweldige trainer en een geweldig persoon. Zijn fanatisme is aanstekelijk. Hij is misschien wel de grootste trainer ooit.” Ondanks die bewondering voor zijn collega heeft Van Nistelrooij donderdag met PSV maar één doel: winnen. “Wij zien de beker als een hoofdprijs. Er ligt donderdag een uitgelezen mogelijkheid om de halve finale te bereiken. Daar gaan we vol voor.”

Dat gaan de Eindhovenaren proberen met Joël Drommel onder de lat. De 26-jarige keeper, die ook de vorige twee bekerduels van PSV keepte, vervangt de komende periode de aan zijn knie geblesseerde geraakte Walter Benítez. Van Nistelrooij heeft het volle vertrouwen in Drommel, die volgens hem de kwaliteiten heeft van een eerste doelman. “Het is heel vervelend voor Walter Benítez dat hij geblesseerd raakt. Maar gelukkig hebben wij een goede tweede doelman. Al wil ik Joël Drommel zo nog geen eens noemen. Wij hebben eigenlijk twee eerste keepers.”