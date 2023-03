Juventus steeds verder in het nauw: club moet miljoenen betalen aan Dybala

Paulo Dybala heeft nog 3,7 miljoen euro tegoed van Juventus, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De club uit Turijn kreeg naar aanleiding van financiële wanpraktijken onlangs al vijftien punten aftrek in de Serie A en woensdag komt het nieuws naar buiten dat de Argentijn nog een forse geldsom moet krijgen. De aanklagers die onder de naam Prisma onderzoek doen naar de financiële wanpraktijken van Juventus hebben contact gelegd met de advocaat van Dybala, die de miljoenen wil ontvangen.

De 3,7 miljoen die Dybala nog moet krijgen stamt van een deal die gemaakt werd tussen maart en april 2020. De aanvaller vertrok afgelopen zomer transfervrij naar AS Roma en in januari had Dybala het door Juventus verschuldigde bedrag moeten krijgen, maar dat gebeurde niet. De club stelde tijdens het maken van de deal zelf voor om Dybala afgelopen januari pas te betalen, omdat hem was verteld dat Juventus de financiële gevolgen van de coronapandemie voelde. Nu Dybala in maart nog steeds niet betaald is, heeft hij zijn advocaat aan het werk gezet om het miljoenenbedrag alsnog te krijgen. Juventus ging onlangs in beroep tegen de vijftien punten aftrek dat het kreeg. La Gazzetta dello Sport denkt dat het incident rondom Dybala niet bevorderlijk zal zijn voor de uitkomst van dat beroep.

Vorige week maakte La Repubblica bekend dat Juventus geheime schulden zou hebben uitstaan bij andere clubs in Italië. Daarvoor werd bekend dat Juventus tijdens de coronapandemie toch spelerssalarissen had doorbetaald, ondanks dat de club toen met het nieuws kwam dat de spelers tijdelijk van hun salaris afzagen. Het gerommel met de boekhouding verlaagde het verlies dat Juventus op papier leed. De club profiteerde daar direct van door de transfermarkt op te gaan, in plaats van gedwongen te worden te herkapitaliseren. La Vecchia Signora moest als straf vijftien punten inleveren.

Op 27 maart vindt er een hoorzitting plaats en dan moeten alle feiten aan het licht komen. Op basis daarvan zal een rechter bepalen of Juventus opnieuw straf krijgt. Als dat het geval is, is nieuwe puntenaftrek of zelfs degradatie uit de Serie A een mogelijkheid. In 2006 werd de club uit Turijn al eens teruggezet naar de Serie B, al was dat toen vanwege betrokkenheid bij een groot omkoopschandaal in Italië. Sportief gezien draait het de laatste tijd juist goed bij de club uit Turijn. De laatste vier competitiewedstrijden werden gewonnen, terwijl er met FC Nantes werd afgerekend in de Europa League. Dybala is onder trainer José Mourinho overigens een vaste waarde bij Roma. Tot nu toe kwam de wereldkampioen in 24 wedstrijden tot twaalf doelpunten en zeven assists.