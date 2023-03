Ingrijpende maatregel kan topvoetbal binnen één jaar voor eeuwig veranderen

Woensdag, 1 maart 2023 om 18:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:09

De FIFA maakt serieus werk van het uitbannen van tijdrekken in het voetbal. De optie om zuivere speeltijd in te voeren ligt op tafel en wordt komend weekeinde besproken door de IFAB, het regelgevende orgaan van de FIFA dat een bijeenkomst belegt in Londen. Daar worden ook andere ingrijpende veranderingen besproken. Fundamentele wijzigingen zouden al over een jaar, vanaf de zomer van 2024, ingevoerd kunnen worden.

Gianni Infantino, de voorzitter van de wereldvoetbalbond, wil 'de plaag' die tijdrekken in zijn ogen is zo snel mogelijk bestrijden. Invoering van zuivere speeltijd lijkt de meest effectieve methode. Daarbij wordt de klok in het stadion stilgezet als de bal niet in het spel is. Alle wedstrijden zouden vanaf dat moment effectief even lang duren: tijdrekken beïnvloedt de duur van de speeltijd dan niet meer. De IFAB voert in ieder geval per 30 juni 2023 de regel in dat alle tijd die besteed wordt aan een doelpuntenviering bijgeteld wordt. Nu is dat officieel niet vastgelegd. Ook mag de viering van een goal vanaf dat moment niet langer dan anderhalve minuut in beslag nemen.

De IFAB bespreekt komend weekend ook een mogelijke verandering van de buitenspelregel. Arsène Wenger, directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA, is net als zijn voorganger Marco van Basten groot voorstander van het bevoordelen van de aanvallende partij bij buitenspel. Concreet betekent dat dat de aanvaller de lijn van de laatste verdediger volledig moet zijn gepasseerd voordat buitenspel in werking treedt. Het grootste deel van het lichaam van de aanvaller mag dan dus over die lijn zijn, wat in de huidige regels niet het geval is.

De anti-Emiliano Martínez-regel

Een ander agendapunt voor de IFAB is een anti-Emiliano Martínez-regel, zoals die door sommigen al wordt genoemd. De Argentijnse doelman trok op het gewonnen WK tijdens de strafschoppenseries, onder meer tegen Nederland, alle registers open om de penaltynemer uit zijn concentratie te halen. De IFAB wil invoeren dat het afleiden van de strafschoppenschutter door de doelman verboden wordt. De keeper mag er niet meer voor zorgen dat de penalty uitgesteld wordt door de bal langer vast te houden, of door de paal, de lat of het doelnet aan te raken.