Hiba Abouk wil scheiden van Hakimi; PSG kiest partij in verkrachtingszaak

Woensdag, 1 maart 2023 om 18:45 • Laatste update: 18:55

Achraf Hakimi en zijn vrouw Hiba Abouk zijn het papierwerk aan het afronden om de scheiding officieel te maken, zo maken diverse Spaanse media woensdag bekend. Al sinds afgelopen zomer leek het duo op weg naar een break-up, daar het leeftijdsverschil tussen de rechtsback van Paris Saint-Germain (24) en de actrice (36) hen steeds verder uit elkaar dreef. Daarbovenop komen harde verwijten aan het adres van Hakimi, die sinds afgelopen maandag beschuldigd wordt van verkrachting van een 23-jarige vrouw. De advocate van de Marokkaans international, Fanny Colin, ontkent overigens iedere betrokkenheid van haar cliënt bij de vermeende verkrachtingszaak.

Afgelopen maandag maakte de Le Parisien bekend dat Hakimi mogelijk betrokken is bij een verkrachtingszaak en dat de openbaar aanklager in Parijs een onderzoek is gestart. De rechtsachter zou half januari via Instagram in contact zijn gekomen met een vrouw, die afgelopen weekend met een Uber naar de woning van Hakimi ging. Na ongewenste handelingen van laatstgenoemde zou het vermeende slachtoffer Hakimi hebben weggeduwd met haar voet om vervolgens te vluchten. Hoewel de dame geen officiële aangifte heeft ingediend, is de zaak bij de politie bekend.

Woensdagochtend trad de advocate van Hakimi voor het eerst naar buiten met een verklaring, waarin staat dat alle geruchten compleet verzonnen zijn door Le Parisien. “De beschuldigingen zijn vals. Hij is sereen en beschikbaar voor justitie”, aldus Colin. Ook PSG laat weten aan de kant van Hakimi te staan. “De club steunt de speler, die alle beschuldigingen resoluut ontkent.” Hoewel er dus een onderzoek loopt naar de rechtsback, blijft PSG hem volgens ESPN voorlopig ‘gewoon’ opstellen.

Abouk heeft tot dusver geweigerd zich uit te laten over de vermeende verkrachtingszaak van haar man, met wie zij twee kinderen heeft. Spaanse media benadrukken dat het onduidelijk is of het onderzoek van de openbaar aanklager enige invloed heeft gehad op het besluit van het duo om de scheidingspapieren spoedig te gaan tekenen. Sinds oktober hebben Abouk en Hakimi namelijk al geen foto meer gedeeld waarop zij samen te zien zijn.