Kees Smit leidt met weergaloze goal tegen Barcelona stunt van AZ-talenten in

Woensdag, 1 maart 2023 om 17:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:59

Kees Smit heeft woensdagmiddag voor een fantastisch hoogtepunt gezorgd in de UEFA Youth League tegen Barcelona. De zeventienjarige middenvelder van AZ Onder 19 zette doelman Ander Astralaga in de 56ste minuut te kijk met een soort chip van enorme afstand. Daarna maakte Mexx Meerdink nog twee doelpunten, waardoor de Alkmaarse beloften verrassend met liefst 0-3 wonnen. AZ O19 vervolgt zijn avontuur in de Youth League in de kwartfinale tegen de leeftijdsgenoten van Real Madrid.

Nadat AZ in de vorige ronde met liefst 5-0 te sterk was voor Eintracht Frankfurt Onder 19, wachtte in het Estadi Johan Cruyff een hels karwei tegen de talenten van Barcelona. Trainer Jan Sierksma, die wordt ondersteund door assistenten Ron Vlaar en Nick van der Velden, stuurde dan ook een sterk basiselftal het veld op. De oefenmeester deed onder meer een beroep op Fedde de Jong en Ernest Poku, die reeds debuteerden in de hoofdmacht van AZ. Meerdink, die dit seizoen al zes keer scoorde voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie, was de spits van dienst. Bij Barcelona stond het vijtienjarige wonderkind Yamine Lamal aan de aftrap.

In de eerste helft liet met name Jayden Addai zich zien bij de Alkmaarders. De linksbenige buitenspeler was zijn directe tegenstander met zijn acties meerdere keren de baas. Na een kwartier zag Meerdink zijn poging net naast het doel van keeper Ander Astralaga vliegen. Vervolgens moest AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro in actie komen toen Daniel Rodriguez een vrije schietkans kreeg. De goalie wist het schot van de Spanjaard met een knappe redding onschadelijk te maken, waardoor de brilstand bij rust op het scorebord stond.

AZ begon fenomenaal aan de tweede helft en kwam dankzij Smit aan de leiding. De middenvelder kreeg de bal vlak over de middenlijn aan de voet en verschalkte doelman Astralaga met een zinderend schot van grote afstand. Kort daarna kon Meerdink een simpele intikker op zijn naam schrijven, nadat de keeper van Barcelona een rebound moest toestaan op een hard schot van Addai: 0-2.

Barça bracht zichzelf in nóg grotere problemen door in de 74ste minuut een rode kaart te pakken. Lucas Roman kreeg zijn tweede gele kaart vanwege een schwalbe. De invaller stond pas elf minuten op het veld en had al na zes minuten zijn eerste keer geel te pakken. Zelfs in ondertal voerde Barcelona de druk op AZ op, maar in blessuretijd maakte Meerdink aan alle onzekerheid een eind door 0-3 te maken. De spits bleef oog in oog met Astralaga ijzig kalm en plaatste de bal simpel in de onderhoek.