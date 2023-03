ADO maakt gebaar van levensbelang aan Thijs Slegers in duel met PSV

Woensdag, 1 maart 2023 om 17:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:20

ADO Den Haag speelt donderdagavond in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV in speciale tenues. De club uit de Keuken Kampioen Divisie draagt in het Philips Stadion een wedstrijdshirt met op de borst Matchis, de stichting die zorgt dat patiënten met leukemie die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. "Het initiatief van PSV-perschef Thijs Slegers heeft ons allen diep ontroerd en dat zetten wij, specifiek in deze wedstrijd tegen PSV, graag kracht bij", zegt ADO Den Haag op zijn website.

Op 2 februari maakte Slegers bekend dat medici niets meer voor hem kunnen doen, waardoor de naweeën van de stamceltransplantatie die hij twee jaar geleden onderging hem uiteindelijk fataal zullen worden. Eind 2020 werd acute leukemie vastgesteld bij Slegers. De perschef van PSV riep iedereen op om zich in te schrijven als stamceldonor of bloeddonor. Dit is van levensbelang voor leukemiepatiënten die een transplantatie nodig hebben. “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!" Sinds de oproep van Slegers registreerde Matchis een recordaantal nieuwe donoren.

ADO Den Haag speelt morgen met @MatchisNL op de borst. Het initiatief van Thijs Slegers heeft ons allen diep ontroerd en dat zetten wij in de bekerwedstrijd graag kracht bij. Lees meer op de website ?? — ADO Den Haag (@ADODenHaag) March 1, 2023

ADO Den Haag heeft het initiatief gerealiseerd samen met hoofdpartner Hommerson Casino, die de shirtpositie afstaat ten behoeve van deze actie. "Natuurlijk ondersteunen wij dit initiatief door onze shirtpositie af te staan", aldus Remco van den Berg, directeur van Hommerson Casino. "Er kan niet genoeg aandacht zijn voor het werven van nieuwe donoren en daarmee patiënten met bloedkanker een laatste kans op genezing te geven."

De shirts waarmee ADO Den Haag uitkomt in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker zullen na de wedstrijd geveild worden via MatchWornShirt. Ook deze opbrengsten komen volledig ten behoeve van de stichting Matchis. Bieden op deze shirts kan na de wedstrijd via matchwornshirt.com. Bieden kan tot woensdag 8 maart 20:00 uur.

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan eenvoudig via matchis.nl.