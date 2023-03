Welke clubs hebben de treble gewonnen?

Vrijdag, 3 maart 2023 om 10:23 • Laatste update: 10:28

Een team kan soms worden beschreven als ‘nog steeds bezig voor de treble’ of als ‘gewonnen van de treble’ en als je niet bekend bent, zou je je met recht op je hoofd kunnen krabben en je afvragen wat het betekent.

In andere gevallen kunnen er ruzies ontstaan over de betekenis onder degenen die weten wat precies een treble is - dit komt vooral veel voor bij rivaliserende fans die de legitimiteit van claims betwisten. Dus wat is een treble in het voetbal en welke teams hebben de treble gewonnen?

Wat is een treble?

In de basis is een treble in het voetbal wanneer een team drie prijzen wint in een seizoen. Om het te zien als een echte treble, moeten het de 'juiste' prijzen zijn. Een binnenlandse treble bestaat meestal uit de competitie, de nationale beker en de tweede nationale beker.

Een finale zoals een wedstrijd in de Super Cup of Community Shield, telt meestal niet mee bij het overwegen van de treble. Dus in Engeland is de binnenlandse treble bijvoorbeeld de Premier League, FA Cup en EFL Cup. Zo'n treble bestaat niet in Spanje of Duitsland, maar de Supercopa de España en de DFL Supercup zouden de EFL Cup in vergelijking kunnen vervangen, ook al zijn ze praktisch hetzelfde als de Community Shield.

De continentale treble lijkt erg op elkaar, maar zoals de naam al doet vermoeden, hoort daar natuurlijk ook een continentale titel bij, zoals de Champions League. Een tweederangs continentaal toernooi zoals de Europa League is toegestaan, maar voor veel fans is het niet dezelfde prestatie. Over het algemeen wordt gezegd dat een team een continentale treble heeft gewonnen als ze hun competitie, hun belangrijkste nationale bekercompetitie en de belangrijkste continentale competitie winnen.

Welke clubs hebben de treble gewonnen?

Teams die de treble hebben gewonnen, vormen een kleine groep, wat niet vreemd is gezien de moeilijkheid om drie hoofdprijzen in één seizoen te pakken.

Clubs die een continentale treble hebben gewonnen

Slechts zeven clubs hebben de continentale treble (inclusief alleen de Europa Cup of Champions League) in Europa gewonnen. Het zijn: Ajax, Barcelona, Bayern München, Celtic, Internazionale, Manchester United en PSV.

Barcelona en Bayern hebben deze prestatie twee keer bereikt. Barça's eerste treble werd gewonnen onder Pep Guardiola in 2008/09 en de tweede werd behaald in 2014/15, toen Luis Enrique manager was. Jupp Heynckes was de interim-coach, toen Bayern's eerste treble won in 2012/13 en hun tweede kwam onder Hans-Dieter Flick in 2019/20, nadat hij halverwege het seizoen het stokje overnam van Niko Kovac.

Celtic won de treble in 1966/67 toen ze de Europa Cup wonnen, terwijl Ajax het een paar jaar later won in 1971/72. Manchester United won op opvallende wijze de treble - het eerste en enige Engelse team dat dit deed - in 1998/99 onder Sir Alex Ferguson.

Clubs die een binnenlandse treble hebben gewonnen

De Schotse Old Firm-rivalen Rangers en Celtic zijn de Europese teams met de meeste trebles in de geschiedenis, gevolgd door het Noord-Ierse Linfield.

Door de recente dominantie van Paris Saint-Germain in het Franse voetbal hebben ze vier nationale trebles verzameld - allemaal gewonnen na 2015. Opmerkelijk genoeg werd de allereerste echte binnenlandse treble in Engeland pas in 2018/19 behaald door Manchester City van Pep Guardiola.

De enige Spaanse club die een binnenlandse treble heeft opgeëist, is Athletic Club, hoewel er een sterretje achter hun naam staat, aangezien een van de trofeeën het Biskaje kampioenschap was - een regionale beker. Andere clubs die een binnenlandse treble hebben gewonnen, zijn Benfica en Bayern.