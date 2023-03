Ten Hag gooit basis Man United om, maar Antony en Weghorst blijven staan

Woensdag, 1 maart 2023 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:27

De opstelling van Manchester United voor het FA Cup-duel met West Ham United is bekend. Woensdagavond stuurt manager Erik ten Hag ten opzichte van de gewonnen EFL Cup-finale van Newcastle United (2-0) een fors gewijzigd elftal het veld in. Van de elf namen die afgelopen zondag startten behouden alleen David De Gea, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Antony en Wout Weghorst hun respectievelijke plekken. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Ten Hag heeft besloten om zijn ploeg op liefst zes plekken te wijzigen na het grijpen van zijn eerste prijs met Manchester United. Lisandro Martínez en Raphaël Varane maken centraal achterin plaats voor respectievelijk Harry Maguire en Victor Lindelöf, terwijl Tyrell Malacia als linksback start ten koste van Luke Shaw. Op het middenveld worden Casemiro en Fred vervangen door Scott McTominay en Marcel Sabitzer; Fernandes behoudt zijn plek wél. Weghorst staat in de spits en heeft Antony aan de rechterkant naast zich staan. Op de linkerflank wordt Marcus Rashford vervangen door Alejandro Garnacho.

Direct na de gewonnen EFL Cup-finale wees Ten Hag naar de wedstrijd tegen West Ham. The Mancunians krijgen woensdagavond de kans om de kwartfinale van de FA Cup te halen en dus gloort er nieuw succes voor Ten Hag, die met zijn team ook nog kans maakt op winst van de Premier League en Europa League. Man United werkt met vertrouwen toe naar de wedstrijd op Old Trafford. Niet alleen dankzij de goede vorm, maar ook omdat het zijn laatste twee wedstrijden in eigen huis tegen West Ham met 1-0 won. Marcus Rashford was beide keren de matchwinner. Luke Shaw en Fred kwamen niet geheel ongeschonden uit de EFL Cup-finale en waren lange tijd een vraagteken voor het duel met West Ham. De al langer geblesseerden Christian Eriksen, Anthony Martial en Donny van de Beek ontbreken.

Full focus on our next test ??#MUFC || #FACup — Manchester United (@ManUtd) March 1, 2023

West Ham lijkt het goede gevoel net op tijd terug te hebben gekregen. Na drie wedstrijden zonder overwinning liepen the Hammers zaterdag in de slotfase weg bij Nottingham Forest: 4-0. Danny Ings was in die wedstrijd verantwoordelijk voor de eerste twee treffers, maar de spits is er niet bij op Old Trafford. Ings, die in januari de overstap maakte naar West Ham, kwam eerder dit seizoen in de FA Cup uit voor Aston Villa en mag dus niet meedoen. Manager David Moyes moet het ook stellen zonder Lukasz Fabianski en Vladimir Coufal. Dat tweetal liep tegen Nottingham respectievelijk een gebroken jukbeen en een hielblessure op. De laatste bekerwedstrijd van West Ham op Old Trafford liep overigens wel goed af voor de Londenaren. Eind september 2021 werd het in de EFL Cup 0-1 na een vroege treffer van Manuel Lanzini.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Lindelöf, Malacia; McTominay, Sabitzer; Antony, Fernandes, Garnacho; Weghorst.

Opstelling West Ham United: Areola; Johnson, Aguerd, Ogbonna, Emerson; Rice, Soucek, Paqueta; Fornals, Antonio, Benrahma.