Zeegelaar kan na acht maanden zonder club plotseling weer aan de slag

Woensdag, 1 maart 2023 om 16:00 • Wessel Antes • Laatste update: 16:07

Marvin Zeegelaar is dicht bij een akkoord met Udinese, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De 32-jarige Amsterdammer zit al sinds 1 juli 2022 zonder werkgever, maar lijkt weer aan de slag te gaan in de Serie A. Saillant detail: Udinese liet Zeegelaar afgelopen zomer nog uit zijn contract lopen, maar heeft de linksback nu weer nodig als vervanger van de geblesseerde Enzo Ebosse. De naam van de linkspoot werd eerder nog gelinkt aan clubs uit respectievelijk de Championship en Serie B.

Door het wegvallen van Ebosse is Zeegelaar plotseling een goede optie voor trainer Andrea Sottil, die met Udinese op een keurige tiende plek in de Serie A staat. Zeegelaar kwam in ruim drie seizoenen bij de Italiaanse club tot 66 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Zeegelaar traint inmiddels al mee bij Udinese en is fit genoeg bevonden. De vleugelverdediger is in afwachting van een definitieve beslissing van de clubleiding.

Zeegelaar liep volgens Sport24 vorige maand nog stage bij Ural, de nummer twaalf van de Russische Premier League. Rai Vloet staat daar sinds afgelopen zomer onder contract, maar zover kwam het niet voor Zeegelaar. De linksback werd ook gelinkt aan Birmingham City en Venezia, maar gaat nu aan de slag op het hoogste niveau van Italië. Bij Udinese wordt hij teamgenoot van Nederlander Kingsley Ehizibue, die nog tot medio 2026 vastligt bij Zebrette. Zeegelaar lijkt te tekenen tot het einde van het seizoen.

Zeegelaar beleefde zijn debuut als profvoetballer bij Ajax, waarna hij in 2011 naar Espanyol B vertrok. Via het Elazigspor en Blackpool kwam hij in 2014 in Portugal terecht. Bij Rio Ave verdiende de linksback een transfer naar Sporting Portugal, door wie hij voor drie miljoen euro werd doorverkocht aan Watford. Na twaalf wedstrijden in de Premier League stapte Zeegelaar in de winter van 2019 voor het eerst naar binnen in het Stadio Friuli, waar hij zijn carrière nu toch nog een vervolg gaat geven.