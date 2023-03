Wat zei Suárez tegen Evra tijdens het beruchte duel tussen United en Liverpool?

Vrijdag, 3 maart 2023 om 10:28 • Laatste update: 10:32

Voetbalfans zullen zich de beruchte Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United in 2011/12 vast wel herinneren, toen Luis Suárez werd beschuldigd van racistische opmerkingen aan het adres van Patrice Evra. Het was niet leuk om te zien als voetbalfan, en de strijd rondom het incident is voor niemand een positieve herinnering.

Dit is wat je moet weten over wat er in 2011 tussen Suárez en Evra is gebeurd.

Wat zei Suárez tegen Evra?

Volgens het FA-rapport dat in 2012 is gepubliceerd als gevolg van het onderzoek, zei Suárez tegen Evra: “Porque Tu eres negro”. ‘Negro’ betekent ‘zwart’ in het Spaans. Het rapport vervolgt: “De heer Evra zei destijds dat de heer Suárez die opmerking maakte, en wist dat het 'omdat u een n *****' bent’ betekende. Hij zegt nu dat hij gelooft dat de woorden die de heer Suárez gebruikte, 'omdat u zwart bent' waren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Uruguayaanse spits legde uit in zijn boek: Het tweede belangrijke punt is dat ik tegen Evra zei: 'Por Que, Negro?'. “'Por Que' betekent: 'Waarom?' Ik vroeg hem waarom hij klaagde, eerst over de overtreding en toen over mij dat ik hem aanraakte.”

“Ik vertelde [Damien] Comolli dit, maar tegen de tijd dat mijn versie van het verhaal was doorgegeven aan de scheidsrechter, eindigde het niet als 'Por Que, negro?', maar als 'Porque Eres negro', dat de betekenis drastisch verandert. 'Porque' betekent niet 'waarom?', het betekent 'omdat'. De zin was 'omdat je zwart bent'.”

“Ik heb nooit gezegd, noch zou durven dromen om te zeggen: 'Omdat je zwart bent'. Ik heb dat nooit gezegd en zou nooit zeggen dat ik niet met Evra zou praten, of iemand, omdat ze zwart zijn.” Liverpool werd ook bekritiseerd voor het dragen van T-shirts ter ondersteuning van Suárez tijdens de nasleep van de ruzie. Evra onthulde in 2020 dat hij een verontschuldiging ontving van de club - negen jaar later.

“Toen ik analist was bij Sky en Jamie Carragher verontschuldigde zich na acht jaar, was ik zo verrast,” vertelde Evra in de officiële Man Utd Podcast. “Hij zei dat ze die dag een grote fout hebben gemaakt en hij verontschuldigde zich. Het heeft me echt geraakt en nu zal ik Liverpool respecteren als voetbalclub omdat ik, toen dit gebeurde, echt teleurgesteld was over de club.”

“Ik ontving een e-mail van de voorzitter van Liverpool, die zich verontschuldigde voor wat er negen jaar geleden gebeurde. Hij zei dat ik welkom ben als ik iets nodig had. Het raakte me echt omdat het beter laat is dan nooit, maar ik was verrast door de houding van Liverpool.”

Hoelang werd Suárez geschorst?

Als gevolg van het incident werd Suárez voor acht wedstrijden geschorst en kreeg hij een boete van 45 duizend euro. Tijdens de Premier League-wedstrijd op Old Trafford was Suárez andermaal verwikkeld in een strijd toen hij weigerde Evra's hand te schudden tijdens de opkomst. De toenmalig manager Kenny Dalglish en Suárez verontschuldigden zich later voor het incident.

“Ik heb met de manager gesproken over de wedstrijd op Old Trafford en ik realiseer me dat ik dingen verkeerd heb gedaan", zei Suárez destijds. “Ik heb [Dalglish] niet alleen laten vallen, maar ook de club en waar het voor staat. Dat spijt me. Ik heb een fout gemaakt en ik heb spijt van wat er is gebeurd.”

“Ik had Patrice Evra's hand moeten schudden voor de wedstrijd en ik wil me verontschuldigen voor mijn acties. Ik wil dit hele incident achter me laten en me concentreren op het voetballen.” Dalgilsh zei: “We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om deze club op een goede en correcte manier te vertegenwoordigen. Dat geldt ook voor mij als Liverpool-manager.”

“Toen ik na de wedstrijd van gisteren de tv aanzette, had ik niet gezien wat er was gebeurd. Ik gedroeg me niet op een manier die past bij een Liverpool-manager tijdens dat interview en ik zou me daarvoor willen verontschuldigen”, aldus Dalgilsh.