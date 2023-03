Meervoudig Ghanees international doet Ajax-talenten de das om met hattrick

Woensdag, 1 maart 2023 om 14:50 • Wessel Antes • Laatste update: 14:54

Ajax Onder 18 is kansloos uitgeschakeld in de UEFA Youth League. Woensdagmiddag was Sporting Portugal Onder 19 met 5-1 te sterk voor de Amsterdamse talenten. Issahaku Fatawu, veertienvoudig international en WK-ganger van Ghana, was de absolute uitblinker aan Portugese zijde met een hattrick. Met name zijn openingstreffer was schitterend. Tristan Gooijer deed vlak voor tijd nog wat terug namens Ajax. Voor Sporting wacht een kwartfinale tegen de talenten van Liverpool of FC Porto, die het woensdagavond om 18.30 uur nog tegen elkaar opnemen.

Na het overleven van een groepsfase met Liverpool, Rangers en Napoli en het verslaan van MTK Budapest (0-1) mocht het elftal van trainer Frank Peereboom woensdag in Portugal aantreden tegen Sporting. Met grote talenten als Olivier Aertssen en Silvano Vos in de basis kreeg Ajax vanaf de eerste minuut flinke weerstand. Na wat Portugese speldenprikjes kregen de Amsterdammers in de elfde minuut voor het eerst zelf een kans. Rico Speksnijder slaagde er echter niet in om een voorzet van Idumbo Muzambo binnen te knikken.

??????! ??

Fatawu Issahaku schiet geweldig raak namens Sporting ?? Ajax O18 moet aan de bak ??#ZiggoSport #UYL #SPOAJA pic.twitter.com/41b4LwZnMc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 1, 2023

Vervolgens werden de Portugezen een stuk sterker. Ajax-doelman Charlie Setford wist echter meermaals redding te brengen. In de 37ste minuut was de Engelsman alsnog kansloos na een schitterende inzet van Issahaku Fatawu. De achttienjarige linkspoot nam de bal goed aan, dribbelde naar binnen toe en krulde de bal op heerlijke wijze in de verre kruising achter Setford: 1-0. Fatawu speelde naast zijn interlands voor Ghana overigens ook al tien wedstrijden in de hoofdmacht van Sporting.

In het tweede bedrijf wist Ajax de rug niet meer te rechten. In de 73ste minuut zorgde Fatawu voor de beslissing. Na balverlies van Diyae-Eddie Jermoumi nam Diogo Cabral over om vervolgens een voorzet te geven op de Ghanees, waarna Fatawu de bal binnenliep: 2-0. Twee minuten later moest Setford weer vissen toen hij een afstandsschot niet wist te verwerken, waarna Rodrigo Ribeiro op simpele wijze kon afronden: 3-0.

De vierde treffer van de middag kwam weer op naam van Fatawu, die op fraaie wijze zijn hattrick voltooide door opnieuw de verre hoek te vinden: 4-0. In de 85ste minuut werd het zelfs 5-0 dankzij middenvelder Mateus Fernandes, die een rebound met een hakje achter zijn standbeen langs Setford wist te werken. Vanuit een vrije trap van Nassef Chourak deed Ajax nog wat terug via Gooijer, die daarmee de eer redde: 5-1. In de achtste finales van de Youth League worden geen returns gespeeld, waardoor het Europese seizoen voor het elftal van Peereboom er definitief op zit.