Rode kaart in De Kuip tóch onterecht: schorsing tegen Ajax van de baan

Woensdag, 1 maart 2023 om 15:20 • Davey de Laat • Laatste update: 15:24

De rode kaart van Philippe Sandler blijft geseponeerd, zo heeft de commissie van beroep bepaald. De aanklager betaald voetbal ging in beroep tegen de vrijspraak, maar dat heeft tot niets geleid. De verdediger kreeg in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Feyenoord (4-4, 5-3 n.s.) rood, nadat hij de bal met zijn hand toucheerde en daarmee een tegentreffer voorkwam. Door de uitspraak kan Sandler komende zondag zonder problemen aan de aftrap verschijnen tegen Ajax.

Scheidsrechter Rob Dieperink gaf tijdens de wedstrijd op 8 februari een directe rode kaart en kende een strafschop toe aan Feyenoord. Twee dagen later werd bekend dat de tuchtcommissie het niet bewezen achtte dat Sandler 'bewust op onreglementaire wijze een doelpunt voorkwam'. De aanklager was het daar niet mee eens en ging in beroep tegen het seponeren van de rode kaart. Het komt vrijwel nooit voor dat de aanklager tegen een besluit van de tuchtcommissie ingaat.

De rode kaart van N.E.C.-verdediger Philippe Sandler in De Kuip is geseponeerd ?? Terechte beslissing? — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2023

Het bekerduel in Rotterdam, dat Feyenoord na strafschoppen won, kende enkele overeenkomsten met het competitieduel twee weken daarvoor, toen NEC eveneens rood kreeg. Toen zag Ivan Márquez zijn rode kaart teruggedraaid worden door de tuchtcommissie van de KNVB. De verdediger werd vlak voor rust van het veld gestuurd, nadat hij Feyenoord-spits Santiago Giménez na een versnelling vastpakte in het strafschopgebied. Met behulp van de VAR kende scheidsrechter Edwin van de Graaf een rode kaart toe, die een dag later werd teruggedraaid.

Oristanio wel geschorst

Gaetano Oristanio moet de komende vier duels vanaf de tribune toekijken. De aanvallende middenvelder van FC Volendam kreeg na zijn rode kaart tegen AZ een schorsing van vier wedstrijden opgelegd, maar Volendam was het daar niet mee eens en ging in beroep tegen de zaak. Zonder succes, want Oristanio heeft zelfs een extra wedstrijd schorsing gekregen. De duels met FC Emmen, Feyenoord en Fortuna Sittard gaan daarmee aan zijn neus voorbij gaan.