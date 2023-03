Neville tipt Ten Hag ultieme zomerversterking: ‘Hij kan je aan de titel helpen’

Woensdag, 1 maart 2023 om 14:22 • Wessel Antes • Laatste update: 14:25

Gary Neville denkt dat Erik ten Hag er komende zomer alles aan moet doen om Harry Kane naar Manchester United te halen. Dat zegt het clubicoon van the Red Devils te gast in The Overlap. Neville ziet Kane als de ontbrekende schakel in het elftal van Ten Hag en denkt dat United er goed aandoet om Wout Weghorst te vervangen door de spits van Tottenham Hotspur. In Londen ligt Kane nog tot medio 2024 vast.

Neville is gecharmeerd van Kane, met wie als hij assistent-bondscoach van the Three Lions jarenlang samenwerkte. “Hij is een gouden jongen. Hij gaat dertig doelpunten maken en tien à vijftien assists geven, dat is een feit. Hij is een uitstekende prof, zal goed liggen in de kleedkamer en zal meteen goed passen binnen het elftal. Het is een garantie op succes!” Volgens the Athletic staat Kane er ook voor open om langer bij de Spurs te blijven.

De marktwaarde van de 29-jarige Kane wordt door Transfermarkt geschat op zo’n negentig miljoen. Toch denkt Neville dat de spits het prijskaartje ondanks zijn leeftijd waard is. “Als hij dan 150 miljoen kost, is de impuls van korte duur. Maar kijk naar Casemiro. We vonden het allemaal een enorme investering, als je kijkt naar zijn transfersom en salaris, maar de impact die hij op korte termijn heeft gehad is gigantisch. Ik denk zeker dat Harry Kane het type speler is dat je aan de titel kan helpen.” De laatste keer dat United landskampioen werd was in het seizoen 2012/13, toen Robin van Persie een sleutelrol in het succes had.

Neville denkt dat Kane op meerdere manieren belangrijk kan gaan worden in Manchester. “Hij zal het middenveld verbinden met de aanval, hij gaat doelpunten maken, de fans zullen van hem houden, de spelers ook. Ik zie niet in hoe het mis kan gaan. Maar op lange termijn is het een ander verhaal.” Kane kroonde zich vorige maand tot all-time-topscorer van Tottenham en staat op 268 officiële doelpunten voor de club. Hij heeft de komende jaren nog 59 competitiedoelpunten nodig om Alan Shearer zijn record (260 doelpunten) in de Premier League te evenaren.