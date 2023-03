Tottenham-scout verliest baan na bekendmaken van doelwit op Colombiaanse tv

Woensdag, 1 maart 2023 om 13:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:41

Jeff Vetere is niet langer scout van Tottenham Hotspur, zo meldt Sky Sports. De 57-jarige scout zou ontslag hebben genomen bij the Spurs nadat hij onder vuur kwam te liggen door een interview. Op een Colombiaanse televisiezender onthulde hij een transferdoelwit van Tottenham. Vetere werd op WinSportsTV gevraagd naar doelman Kevin Mier, die speelt voor Atlético Nacional en Colombia Onder 23.

Vetere werd begin dit seizoen door Fabio Paratici, directeur voetbalzaken van Tottenham, aangesteld als scout van de Noord-Londense club. Vetere is nu echter al na driekwart jaar vertrokken. Volgens Engelse media waren the Spurs verbijsterd toen ze ontdekten dat Vetere op Colombiaanse televisie sprak over spelers die hij goed vond en talenten die door de club in de gaten worden gehouden.

Jeff Vetere, cazatalentos del Tottenham, fue despedido por darle esta entrevista a Win Sports.pic.twitter.com/In8KrKlj6l — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) February 28, 2023

In een interview op WinSportsTV bevestigde Vetere dat de 22-jarige doelman Mier een van de belangrijkste doelwitten van Tottenham is. “Ja, ik was in Medellin om de wedstrijd van Nacional te bekijken. Ik was erg onder de indruk van de keeper vanwege zijn kwaliteiten. Hij is jong, net 22. Ik denk dat hij snel voor de nationale ploeg zal spelen.”

Het interview van Vetere werd door het bestuur van Tottenham als onprofessioneel beschouwd, aangezien hij openlijk sprak over een potentieel transferdoelwit. Er werd een formele vergadering belegd om zijn proeftijd te herzien. Maar voordat dat proces was afgerond, nam de scout al ontslag. Volgens verschillende bronnen zou hij sowieso te horen hebben gekregen dat hij moest vertrekken en is zijn vertrek door velen bij Tottenham toegejuicht.