Nederlandse goaltjesdief blinkt uit: ‘Ik verwacht hem in de PL terug te zien’

Woensdag, 1 maart 2023 om 13:15 • Wessel Antes • Laatste update: 13:20

Gary Rowett is onder de indruk van het debuutseizoen van Zian Flemming bij Millwall. De 24-jarige middenvelder toont zich ook in de Championship een ware goaltjesdief en is volgens zijn manager een echte teamspeler. Rowett verwacht niet dat Flemming lang op het tweede niveau van Engeland blijft spelen. “Ik verwacht hem eens in de Premier League terug te zien. We werken er heel hard voor om ervoor te zorgen dat hij daar met ons kan spelen", aldus de Engelsman tegenover News at Den.

Flemming maakte afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro de overstap van Fortuna Sittard naar Millwall. De Amsterdammer was in zijn eerste 32 wedstrijden voor the Lions twaalf keer trefzeker en liet daarnaast één assist aantekenen. Millwall staat momenteel op de vijfde plek in de Championship, wat uitzicht houdt op de play-offs voor promotie naar het hoogste niveau in Engeland. Rowett denkt dat Flemming individueel die stap zeker kan gaan maken, maar hoopt dat hij dat met Millwall weet te doen.

“Ik ben echt heel blij met Zian. Hij is namelijk een echte teamplayer”, aldus Rowett, die vervolgens speculeert over de toekomst van Flemming. “Ik verwacht hem eens in de Premier League terug te zien. We werken er heel hard voor om ervoor te zorgen dat hij daar met ons kan spelen. Maar Zian heeft hoe dan ook de kwaliteiten om een keer de stap te kunnen maken.” Volgens Transfermarkt is Flemming momenteel drie miljoen euro waard, maar in Londen ligt hij nog langdurig vast.

Rowett ziet Flemming als een koopje. “Zian is dit seizoen al heel vaak belangrijk voor ons geweest. Hij is een heel intelligente speler en heeft aan een paar woorden genoeg om te begrijpen wat er moet gebeuren. Hij is echt een heel goede speler, zeker voor de prijs waarvoor we hem hebben gehaald.” Naast Flemming zijn er meer Nederlanders die bezig zijn aan een goed seizoen in de Championship. Ian Maatsen (Burnley), Gustavo Hamer (Coventry City), Joël Piroe (Swansea City) en Kenneth Paal (QPR) doen het allen naar behoren bij hun clubs.