Van Wonderen niet blij met keuze richting Feyenoord-thuis: ‘Al treurig genoeg'

Woensdag, 1 maart 2023 om 12:49 • Davey de Laat • Laatste update: 12:53

SC Heerenveen ontvangt woensdagavond Feyenoord in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De Friezen zullen het zonder een groot gedeelte van de eigen aanhang moeten bewerkstelligen. Dat komt omdat de club geen losse kaartverkoop hanteert. In eerdere thuiswedstrijden tegen de Rotterdammers waren veel Feyenoord-supporters in de thuisvakken aanwezig.

SC Heerenveen-trainer Kees van Wonderen betreurt de situatie. “Het is doodzonde”, zegt hij tegenover De Telegraaf. "Zo’n wedstrijd, zo’n kwartfinale wil je in een vol stadion spelen. Dit heeft natuurlijk ook financiële consequenties voor de club. De club kiest uit veiligheidsoverwegingen - die niet eens bij de eigen aanhang liggen - hier heel streng mee om te gaan, zodat het niet weer uit de hand loopt. Die discussie is al treurig genoeg, vind ik.”

Door ongeregeldheden in 2020 wordt er gekozen voor een beperkt aantal kaarten om te voorkomen dat er supporters van Feyenoord in het thuisvak plaatsnemen. Cees Roozemond, algemeen directeur van Heerenveen, kan de frustraties wel begrijpen. “Dit is doodzonde, de goede supporters lijden onder de slechte. Maar drie jaar geleden staat nog te scherp op het netvlies, het was echt niet best wat er toen gebeurde.” Destijds braken er in thuisvakken ongeregeldheden uit.

Van Wonderen kijkt ondanks de maatregelen uit naar het treffen in de beker. “Wat we nodig hebben is energie, maar we moeten ook een goede dag hebben. Je maakt een kans als alles klopt”, aldus de trainer. “Volgens mij wil je bij een topclub zo lang mogelijk op alle fronten meedoen. Ik verwacht geen cadeautjes. Ook Feyenoord wil natuurlijk naar die bekerfinale, dus het wordt volle weerstand. Het gaat een pittige wedstrijd worden.”