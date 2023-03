Frankrijk en Marokko rouwen om dood van WK-legende Just Fontaine

Woensdag, 1 maart 2023 om 12:09 • Wessel Antes • Laatste update: 12:14

Just Fontaine, de Marokkaans Franse voetballegende, is op 89-jarige leeftijd overleden. De voormalig spits van USM Casablanca, OGC Nice en Stade Reims zette in 1958 een subliem record neer door liefst dertien keer te scoren in zes WK-duels. Niemand deed hem dat ooit na. In totaal speelde Fontaine 21 interlands voor Frankrijk, waarin hij goed was voor dertig doelpunten.

Fontaine werd in 1933 geboren in Marrakech en brak door als profvoetballer bij USM Casablanca. Zijn prestaties bleven ook in Europa niet onopgemerkt, want Nice haalde hem in 1953 naar Frankrijk toe. Zijn grootste successen beleefde Fontaine echter met Reims, die hij met zijn vele doelpunten maar liefst drie landstitels bezorgde. In 131 wedstrijden voor de club was Fontaine 122 keer trefzeker.

RIP Just Fontaine. A legend of French football who has sadly left us and a sad day for all at Paris Saint-Germain, a club he led to the first division 50 years ago. pic.twitter.com/HovqldRTir — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 1, 2023

De voetballegende liet zich wereldwijd zien in 1958, door zich als absolute goaltjesdief te tonen op het WK. Pelé en Brazilië gingen er met de titel vandoor, maar Fontaine kroonde zich tot topscorer met maar liefst dertien doelpunten. Alleen Hongaar Sandor Kocsis (1954, elf doelpunten) en Gerd Müller (1970, tien doelpunten) wisten verder de dubbele cijfers te bereiken op een WK. Tijdens het afgelopen WK werd Kylian Mbappé topscorer met acht doelpunten.

Fontaine stopte in 1962 al op 28-jarige leeftijd met voetbal vanwege aanhoudend blessureleed. Vijf jaar later werd hij bondscoach van les Bleus. Ook stond hij tussen 1979 en 1981 aan het roer bij zijn geboorteland Marokko. Als clubtrainer was Fontaine actief bij onder meer Paris Saint-Germain en Toulouse. In laatstgenoemde plaats stierf hij woensdag, op 1 maart 2023.