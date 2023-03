Turkse supporters worden geweerd wegens spreekkoren richting de overheid

Woensdag, 1 maart 2023 om 12:12 • Davey de Laat • Laatste update: 12:14

De supporters van Fenerbahçe zijn zaterdag niet welkom als de Turkse club op bezoek gaat bij Kayserispor. Fans van de club zongen in het duel met Konyaspor (4-0 winst) liederen over de Turkse regering, die zij liever ziet vertrekken. De provincie Kayseri zegt dat het gaat om ‘veiligheidsoverwegingen’. Fenerbahçe kan zich niet vinden in het besluit en is niet te spreken over de gang van zaken.

De nummer twee van de Süper Lig heeft in een reactie laten weten het oneens te zijn met het besluit. “We kunnen deze beslissing absoluut niet accepteren. Dit heeft niets met sportieve gronden te maken. Fenerbahçe heeft fans over het hele land”, zo zegt de club. “Zij hebben het recht om onze wedstrijden bij te kunnen wonen.”

Massive respect to Fenerbahçe fans. “Lies, lies, lies, you’ve been in charge for 20 years, it’s time to resign!” In Turkish, we talk of a “wall of fear”. It has been demolished.pic.twitter.com/nyHAOwuExB — Can Okar (@canokar) February 25, 2023

Kayserispor is het wel eens met de beslissing. De club is in het statement duidelijk over de ‘lage’ spreekkoren die in meerdere stadions te horen zijn. “De Kayserispor-gemeenschap staat achter de staat en de natie, deelt mee in de pijn die we voelen in deze rampzalige tijden, keert zich tegen de smerige politieke spelletjes en de lage uitingen die domineren in de stadions, en veroordeelt die.”

De timing van de voetbalsupporters om kritiek te uiten op de regering is niet opmerkelijk. Wegens de langzame hulpverlening bij de aardbevingen staat de overheid onder hoge druk. President Recep Tayyip Erdogan vroeg maandag in het getroffen gebied om 'vergeving' voor die trage reactie van de overheid. “In de dagen na de aardbeving hebben we helaas geen efficiënte zoek- en reddingsacties kunnen opzetten”, zei Erdogan.