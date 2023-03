Driessen en Derksen komen met harde verwijten aan adres Heitinga

Woensdag, 1 maart 2023 om 11:29 • Wessel Antes • Laatste update: 11:53

Valentijn Driessen vindt dat John Heitinga verantwoordelijk is voor het gedrag van de spelers van Ajax tijdens de afgelopen wedstrijden. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de Amsterdammers zich tijdens de uitwedstrijden bij 1. FC Union Berlin (3-1 nederlaag) én Vitesse (1-2 winst) hebben misdragen. Driessen snapt er niets van. “Zo horen spelers van Ajax zich natuurlijk niet te gedragen”, aldus de journalist. Johan Derksen vindt weer dat Heitinga verantwoordelijk is voor het onderpresteren van Steven Bergwijn en Owen Wijndal.

Driessen is het oneens met de stelling van presentator Wilfred Genee dat Heitinga alles onder controle heeft bij Ajax. “Die heeft helemaal de wind er niet onder. Hij wint dan wel wat wedstrijden, maar als je ziet hoe die spelers zich gedragen… Zowel in het veld als daarbuiten. In Duitsland natuurlijk, maar ook afgelopen weekend bij Vitesse. Dan vraag ik me wel af of hij de wind eronder heeft, want zo horen spelers van Ajax zich natuurlijk niet te gedragen.”

De journalist benoemt één speler van Ajax in het bijzonder. “Dat vechten, waar gaat dat over? Bergwijn onder anderen. Je verliest daar kansloos bij die Duitsers en dan ga je moeilijk doen na de wedstrijd. Laat het in die wedstrijd zien”, aldus Driessen, die vindt dat Heitinga zijn spelers daarop moet wijzen. “Daar is de coach natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Er is natuurlijk bijna geen leiding bij Ajax momenteel.”

Derksen verwijt Heitinga dat de spelers van Ajax niet presteren. “Wat ik niet begrijp. Ajax heeft een goede linksbuiten gekocht en een goede linksback. Dat hebben ze bewezen bij andere clubs, maar bij Ajax functioneren ze niet. Dat vind ik ook wel de verantwoordelijkheid van een coach, want die moet het optimale rendement uit spelers halen. Hij kan niet zeggen dat die twee niet kunnen voetballen, maar ze bakken er geen reet van!” Heitinga staat momenteel acht wedstrijden aan het roer als hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers wonnen daarvan zes duels, speelden er één gelijk en verloren vorige week donderdag voor het eerst onder Heitinga in Berlijn.