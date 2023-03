De mogelijke opmerking van de vierde official die Mourinho witheet maakte

Woensdag, 1 maart 2023 om 11:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:25

Een withete José Mourinho overweegt ‘juridische stappen’ te nemen tegen Marco Serra, die dienstdeed als vierde official tijdens het Serie A-duel van AS Roma met Cremonese (2-1 verlies). De Portugese trainer werd dinsdagavond vlak na rust op aanraden van Serra met een rode kaart naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Marco Piccinini.

Mourinho kreeg het in de eerste minuut na rust aan de stok met Serra. “De houding van de vierde man was ongelofelijk”, klaagde Mourinho na afloop tegenover La Repubblica. “Hij toonde geen enkel respect voor me. Ik ga bekijken of ik juridische stappen kan ondernemen.” The Special One zei te zijn beledigd door de vierde official. “Ik geef toe dat ik emotioneel ben, maar ik ben niet gek. Ik reageer alleen op deze manier als er daarvoor iets is gebeurd. Piccinini gaf me de rode kaart, omdat hij van de vierde official te horen kreeg dat hij dat moest doen. Helaas is Serra niet eerlijk genoeg om toe te geven wat hij tegen mij zei. Was er maar een audio-opname.”

???????? voor Mourinho! ?? De tweede helft is nog geen minuut bezig en José Mourinho kan plaats gaan nemen op de tribune ??#ZiggoSport #SerieA #CremoneseRoma pic.twitter.com/bgtlw6bR9V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2023

“Voor de eerste keer in mijn carrière sprak een vierde official op zo'n ongelooflijke wijze tegen mij”, vervolgde Mourinho. “Dat valt niet recht te praten. Aan het eind van de wedstrijd ging ik naar ze toe. Scheidsrechter Piccinini zei dat ik mijn excuses moest aanbieden aan Serra. Ik zei tegen Serra dat hij het lef moest hebben om te vertellen wat er is gebeurd, maar hij heeft geheugenproblemen."

In Italiaanse media wordt gesuggereerd dat Serra Mourinho het volgende toebeet: “Iedereen lacht je uit. Ga naar huis, ga naar huis!” La Gazzetta dello Sport meldt dat de openbaar aanklager van de Italiaanse voetbalbond een onderzoek start na het incident tussen Mourinho en Serra. Tenzij de rode kaart wordt geseponeerd, is Mourinho geschorst voor de competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen Juventus.