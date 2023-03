Gullit ziet Oranje-kandidaat: ‘Kan snappen dat Koeman in hem geïnteresseerd is'

Woensdag, 1 maart 2023 om 10:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:17

Ruud Gullit kijkt er niet vreemd van op indien Jerdy Schouten een uitnodiging voor Oranje krijgt. Bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdag zijn voorlopige selectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar bekend. Schouten, die momenteel indruk maakt bij Bologna, speelde zijn eerste en tot nog toe enige interland voor het Nederlands elftal in juni onder Louis van Gaal.

Volgens Gullit zijn er genoeg lichtpuntjes voor Koeman om te selecteren. “Eerder heb ik iemand genoemd als Jerdy Schouten van Bologna, die het heel goed doet in Italië.”, schrijft de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf. De 26-jarige middenvelder debuteerde afgelopen zomer in Oranje tijdens een Nations League-duel met Wales (1-2 winst). “Van Gaal liet hem vervolgens vallen, hoewel Schouten een assist gaf en de bondscoach tevreden over hem was. Ik kan me voorstellen dat Koeman in hem geïnteresseerd is”, aldus Gullit.

Inter is zwak tegen Bologna en wordt afgestraft met een lekkere uithaal van Orsolini ??#ZiggoSport #BolognaInter pic.twitter.com/jegE8Cpb6o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2023

Gullit verwacht dat Koeman voor een goed elftal kiest en ‘niet voor sentiment’. “Dat deed hij trouwens al in zijn eerste periode. Gewoon het beste elftal selecteren en met open blik naar de ontwikkeling van jonge spelers kijken. Jongens als Xavi Simons van PSV en de Feyenoorders Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman zijn spelers om in de gaten te houden voor de voorselectie van het Nederlands elftal.”

Volgens Gullit heeft Koeman nog wel met meerdere vraagtekens te dealen. De columnist haalt een niet in vorm verkerende Virgil van Dijk aan en Memphis Depay die bij zijn nieuwe club Atlético Madrid genoegen moet nemen met invalbeurten. “Spelers uit vorm zijn Steven Bergwijn en Steven Berghuis, Cody Gakpo heeft het moeilijk bij Liverpool, Daley Blind, Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen nauwelijks bij Bayern München en Internazionale. Van de drie keepers op het WK zijn Andries Noppert en Justin Bijlow geblesseerd en speelt Remko Pasveer geen minuut meer bij Ajax.”