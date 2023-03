Flinke tegenslag PSV: doelman Benítez voor langere tijd uit de roulatie

Woensdag, 1 maart 2023 om 09:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:34

PSV kan voorlopig niet beschikken over doelman Walter Benítez, zo meldt De Telegraaf. De Argentijnse sluitpost heeft deze week op de training een knieblessure opgelopen en is hierdoor voor langere tijd uit de roulatie. Benítez is al onder het mes geweest. Voor een operatie aan de meniscus staat normaliter een revalidatieperiode van minimaal zes weken.

Benítez is dit seizoen een sterkhouder bij PSV. De doelman kwam afgelopen zomer transfervrij over van OGC Nice en veroverde direct een basisplaats onder trainer Ruud van Nistelrooij. Benítez kwam tot nog toe tot 35 officiële duels in Eindhovense dienst. Hierin moest hij 43 tegentreffers incasseren en noteerde hij 10 keer een clean sheet. Mocht Benítez binnen zes weken zijn hersteld, dan kan hij de topper tegen Ajax van 23 april halen.

Van Nistelrooij zal waarschijnlijk voorlopig een beroep doen op Joël Drommel, die de concurrentiestrijd begin dit seizoen verloor van Benitez. De Bussummer kwam anderhalf jaar geleden over van FC Twente, maar wist onder de lat van PSV geen onuitwisbare indruk achter te laten. Drommel stond tijdens de winterse transferwindow nog in de nadrukkelijke belangstelling van clubs als Espanyol en het Italiaanse Spezia. PSV hield de de doelman toen echter aan zijn contract.

Drommel was bij PSV dit seizoen eigenlijk enkel bekerkeeper. De doelman staat donderdagavond onder de Eindhovense lat wanneer de ploeg van Van Nistelrooij het in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker opneemt tegen ADO Den Haag. De trainer van PSV heeft ook nog de beschikking over de ervaren derde doelman Boy Waterman (39) en de achttienjarige keeper Kjell Peersman.