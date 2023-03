FC Utrecht schaamt zich kapot na bekerblamage: ‘Dit is een nachtmerrie’

Woensdag, 1 maart 2023 om 08:51 • Jordi Tomasowa

FC Utrecht likt de wonden na de blamage in de TOTO KNVB Beker. Dinsdagavond werden de Domstedelingen in de kwartfinale van de KNVB Beker in eigen huis te kijk gezet door Spakenburg. De tweededivisionist won maar liefst met 1-4 in Stadion Galgenwaard. Aleksandar Rankovic, die de zieke FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer op de bank verving, sprak van een ‘nachtmerrie’.

“Dit is een nachtmerrie. Totaal onacceptabel en Utrecht-onwaardig”, vertelde Rankovic tegenover ESPN. "Deze klap moeten we even verwerken. We moeten als staf deze wedstrijd analyseren, maar het begint bij de eerste minuut: de tegenstander bracht veel meer energie in de wedstrijd. En dat is ook wat we hebben gezegd tegen de jongens. Als je dat niet kan matchen, dan kom je in de problemen.”

Volgens de interim-trainer was er aan de zijde van Utrecht geen sprake van onderschatting. “Ik heb daar deze week niets van geproefd, ook voor de wedstrijd niet. Ik denk dat we na de 0-1 mentaal wel wat zwakker werden. Het is heel stil in de kleedkamer. Het is voor iedereen nu heel verstandig om niet heel emotioneel te worden, anders loopt het uit de hand. We hebben morgen genoeg tijd om alles te bespreken.”

Toornstra

Volgens Jens Toornstra was de einduitslag niet geflatteerd. “We hebben verdiend verloren. Het is bizar, echt bizar. Ik heb er geen woorden voor hoe dit is gelopen. Dit hebben we aan onszelf te wijten. We hebben niet als team gespeeld. In de eerste tien minuten werden we gewoon weggespeeld. Daarna pakten we het overwicht en kregen we wel wat kansen, maar we speelden gewoon niet goed genoeg.”

De middenvelder van Utrecht stelt dat dit een van de meest bizarre nederlagen in zijn carrière is. “Deze staat wel in de topdrie. In de kwartfinale van het bekertoernooi tegen een amateurploeg met 4-1 verliezen in eigen huis, dat kan echt niet. Met alle respect, want ze hebben het hartstikke goed gedaan. Chapeau voor Spakenburg, maar dit komt wel hard aan bij ons. Je was op voorhand in een uitgelezen positie om de halve finale te halen. Ik denk dat als we vanavond in bed liggen, dat we gaan malen”, aldus Toornstra.

Van der Hoorn

FC Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn was ontsteld na de harde nederlaag van zijn ploeg tegen de amateurs van Spakenburg. "Het is een regelrechte schande", zei de verdediger. “We staan te kijken bij die goals, de energie ontbrak. Ik vind het heel moeilijk te verklaren. Het lijkt op onderschatting, maar daar hebben we vooraf juist op gehamerd. Ik ben er altijd in blijven geloven. Ook toen het 3-1 werd. Ik dacht toen wel: het wordt lastig. Dit is een harde klap." Ondertussen hieven boze Utrecht-fans het 'Schaam je kapot' aan. "Volkomen terecht", vond Van der Hoorn.