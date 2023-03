De Telegraaf: ‘Een verrassende, nieuwe naam in beeld bij Koeman voor Oranje’

Woensdag, 1 maart 2023 om 08:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:57

Bart Verbruggen heeft goede papieren om opgeroepen te worden voor Oranje, zo meldt De Telegraaf. Vrijdag maakt bondscoach Ronald Koeman zijn voorlopige selectie voor de EK- kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar bekend. Bronnen in België geven tegenover de ochtendkrant aan dat er vanuit de Oranje-staf al contact is opgenomen met de keeperstrainer van Anderlecht om te informeren naar de twintigjarige doelman.

De naam van Verbruggen werd onlangs ook al opgeworpen door Patrick Lodewijks, die Frans Hoek na de aanstelling van Koeman als bondscoach opvolgde als keeperstrainer van Oranje. "Je weet het natuurlijk nooit. Bij Anderlecht speelt nu bijvoorbeeld Bart Verbruggen, een jonge keeper die de kans krijgt. Dat is heel mooi", zei Lodewijks bij ESPN. "Dat was een extra motivatie voor me. Ik ben er nog lang niet, maar toen ik mijn naam uit zijn mond hoorde, was dat wel een teken dat ik in de goede richting aan het gaan ben. Dat het Nederlands elftal van droom in doel verandert", stelde Verbruggen tegenover Voetbal International.

Volgens De Telegraaf maakt Verbruggen als 'verrassende, nieuwe naam' een goede kans om vrijdag tot de voorselectie van Koeman te behoren. Andries Noppert (sc Heerenveen) en Justin Bijlow (Feyenoord) zijn momenteel geblesseerd, terwijl Remko Pasveer zijn basisplaats bij Ajax verloor aan Gerónimo Rulli. Jasper Cillessen (NEC) en Mark Flekken (SC Freiburg), die een uitverkiezing voor het WK in Qatar misliepen, mogen ook mede hierdoor hopen op een definitieve oproep voor de Nations League-duels met Frankrijk en Gibraltar.

Verbruggen verkaste in 2020 in het kielzog van keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar van NAC naar Anderlecht. In zijn eerste jaren was hij lange tijd reservedoelman. Tot eind december 2022, toen hij de concurrentiestrijd won van Hendrik Van Crombrugge en eerste doelman werd. Dat doet Verbruggen tot dusver naar behoren; zo hield hij onlangs drie competitieduels op rij de nul. Het hoogtepunt volgde afgelopen donderdag, toen hij in de strafschoppenserie tegen Ludogorets geen enkele penalty doorliet. Het was de eerste keer sinds 1987 dat dit een doelman lukte in een Europees duel. Bovendien betekende het dat Anderlecht zich plaatste voor de achtste finales van de Conference League.