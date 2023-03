Kan Hartman oproep voor Oranje verwachten?: ‘Blind is wel een beetje over’

Woensdag, 1 maart 2023 om 07:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:58

Quilindschy Hartman mag hopen op een oproep voor het Nederlands elftal, zo stelt Jan Everse. Vrijdag maakt bondscoach Ronald Koeman zijn voorlopige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar bekend. Everse, die zelf in de jaren zeventig linksback was bij Feyenoord, is onder de indruk van de 21-jarige verdediger.

Hartman speelde zich vlak voor het WK in Qatar in het elftal van trainer Arne Slot. Inmiddels is hij een onbetwiste basisspeler bij Feyenoord. Everse laat zich lovend uit over jeugdproduct van de Rotterdammers. “Het is een talentvolle linksback met aanvallende kwaliteiten, heeft een aardige trap, een behoorlijke voorzet en een redelijke snelheid", zegt hij tegenover de NOS.

De oud-trainer en oud-prof ziet echter nog wel enkele verbeterpunten. “Verdedigend mag het wel wat beter, tactisch en in één-tegen-één-situaties. Maar door ervaring, het spelen van veel wedstrijden en het herkennen van situaties, word je beter. Een verdediger is normaal gesproken op zijn 27ste op zijn best, dus hij heeft nog wel een lange weg te gaan." Everse haalt daarnaast de blessuregevoeligheid van Hartman aan. “Hij is in zijn jonge carrière al veel geblesseerd geweest. Nu gaat het goed, laten we hopen dat het zo blijft.”

Everse zou er niet van staan te kijken als Hartman vrijdag tot de voorlopige selectie van Koeman voor de Nations League-duels met Frankrijk en Gibraltar behoort. “Blind is naar mijn mening wel een beetje over, die speelt ook heel weinig bij Bayern München. Maar je hebt niet zoveel mogelijkheden in Nederland. Er zijn wel veel jonge linksbacks, maar de meeste zijn verdedigend kwetsbaar.”

“Je hebt Owen Wijndal bij Ajax, maar die is verdedigend niet beter dan Hartman”, stelt Everse. “Bij PSV heb je Patrick van Aanholt, die denk ik hoger in de pikorde zal staan dan Hartman. En er is natuurlijk Malacia, maar die speelt ook lang niet altijd bij Manchester United. Het zou wel een stimulans zijn als Hartman al wordt opgeroepen, zodat hij kan ruiken aan Oranje en de bondscoach hem bezig kan zien.”