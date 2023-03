Spakenburg-uitblinker Dekker strooit zout in wonden van Klaiber na bekerstunt

Woensdag, 1 maart 2023 om 07:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:07

Vince Gino Dekker kan het nog nauwelijks geloven dat hij met Spakenburg in de halve finales van de TOTO KNVB Beker staat. De Tweededivisionist zorgde dinsdagavond voor een enorme stunt door FC Utrecht in de Domstad met 1-4 aan de kant te zetten. Dekker was met twee asssists een van de uitblinkers aan de zijde van Spakenburg. De aanvaller kon het na afloop niet laten om eerdere uitspraken van Utrecht-verdediger Sean Klaiber aan te halen.

“Dit zijn de mooie potjes. Niemand ging ervan uit dat je dan ook nog resultaat weet te halen. Dit is bizar”, zei Dekker voor de camera van ESPN. “We komen 1-0 voor en houden de nul bij rust. We hadden al gezegd dat met die tussenstand de rust halen top zou zijn. En daarna zouden we het wel zien. Dan wordt het 0-2, is er een VAR-moment (een afgekeurde goal FC Utrecht, red.) en win je uiteindelijk met 1-4. Dat verzin je niet.”

Met twee assists blonk Vince Gino Dekker uit, met name pijnlijk voor Sean Klaiber:



"Hij zei dat hij niet wist wie onze buitenspelers waren." ??#utrspa — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2023

“Het was op een gegeven moment wel even billenknijpen, want Utrecht was echt veel druk aan het zetten, maar we hebben snelle jongens in de counter. Mooi dat het dan zo uitpakt”, vervolgde de vleugelaanvaller. Het viel Dekker op dat Utrecht-verdediger Klaiber zich niet goed had voorbereid op het bekerduel. “Klaiber zei dat hij geen enkele speler van Spakenburg kende en niet wist wie onze buitenspelers waren. Het is wel mooi dat ik nu dan twee assists geef en dat Luuk (Admiraal, red.) en Floris (van der Linden, red.) scoren.”

De voormalig jeugdspeler van Ajax weet al wie hij wil treffen in de halve finale van de KNVB Beker. “Ik hoop stiekem op Feyenoord-uit, Ajax-uit hebben we al een keer gehad. Dit is gewoon bizar. We gaan ook nog een paar dagen met z'n allen naar Ibiza. Het is ongekend.” Feyenoord moet woensdagavond eerst nog zien af te rekenen met sc Heerenveen. De loting van de halve finales van het bekertoernooi is zaterdagavond live te zien op ESPN in het televisieprogramma De Eretribune.