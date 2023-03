Arne Slot houdt vast aan dezelfde namen voor bekerduel in Heerenveen

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het bekerduel met sc Heerenveen bekendgemaakt. De trainer voert geen wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (2-4) van afgelopen zondag. Dat houdt in dat Javairô Dilrosun opnieuw als nummer 10 start. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien om ESPN 1.

Slot kan nog steeds niet beschikken over Justin Bijlow, waardoor Timon Wellenreuther andermaal het doel van de Rotterdammers verdedigt. De defensie wordt gecompleteerd door Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Door de afwezigheid van Quinten Timber en Sebastian Szymanski wordt het middenveld gevormd door Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Dilrosun. In de voorhoede kiest Slot voor Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez en Oussama Idrissi.

Heerenveen ging zaterdag met 1-4 onderuit tegen RKC Waalwijk, ondanks dat de Friezen lang de bovenliggende partij waren en de meeste kansen creëerden. De enige benutte kans van de thuisploeg kwam op naam van Sydney van Hooijdonk. De spits was in de TOTO KNVB Beker al goed voor drie treffers. Trainer Kees van Wonderen kan opvallend genoeg niet rekenen op een vol Abe Lenstra Stadion. Dat komt omdat de club geen losse kaartverkoop hanteert, omdat er in eerdere thuiswedstrijden tegen de Rotterdammers veel Feyenoord-supporters in de thuisvakken aanwezig waren. Algemeen directeur Cees Roozemond zegt het 'doodzonde' te vinden, maar vanwege de eerdere ervaringen niet anders te kunnen. Drie jaar geleden braken er in thuisvakken ongeregeldheden uit.

Eredivisie-koploper Feyenoord won afgelopen weekend vrij eenvoudig van Fortuna Sittard (2-4) en zette zo zijn derde overwinning op rij neer. Een kleine drie weken geleden wisten de Rotterdammers nog met 1-2 te winnen van Heerenveen. Doelpuntenmakers toen waren Geertruida en Giménez. Slot zegt 'geducht' te zijn voor de Friezen. "Zeker ook omdat ze het ons dit seizoen al twee keer erg lastig hebben gemaakt.” De competitiewedstrijd in De Kuip eerder dit seizoen eindigde in 0-0. Dat was grotendeels te danken aan Andries Noppert, die zich mede door die wedstrijd in de kijker speelde bij het Nederlands elftal. De sluitpost is nog altijd geblesseerd.

Opstelling sc Heerenveen: n.n.b.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Dilrosun; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi