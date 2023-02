Van der Hoorn vol ongeloof na blamage: ‘Dit is een regelrechte schande’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:03

Mike van der Hoorn heeft vol ongeloof gereageerd op de uitschakeling van zijn FC Utrecht in het TOTO KNVB Bekertoernooi. De centrumverdediger ging met zijn ploeg met 1-4 (!) onderuit tegen SV Spakenburg en ziet de verwachtte halve finale aan zijn neus voorbijgaan. "Dit is een regelrechte schande."

Van der Hoorn verscheen direct na de wedstrijd voor de camera bij ESPN, waar hij zijn verhaal deed. "Ik heb geen idee waar wij met onze koppen in de eerste helft zaten. Volgens mij staat er heel wat op het spel vandaag. We staan gewoon te kijken bij de goals. We doen niet wat er van ons gevraagd wordt, geen energie... Ik vind het heel moeilijk." Verslaggever Sinclair Bischop vraagt Van der Hoorn vervolgens of er sprake was van onderschatting. "Daar lijkt het wel op", reageert hij. "Daar hebben we nog op gehamerd."

"Dit is gewoon niet uit te leggen", vervolgt Van der Hoorn. Spakenburg kwam op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Wimilio Vink en Luuk Admiraal. Anastasios Douvikas zorgde met een half uur te gaan voor de 1-2, maar desondanks ging het fout na treffers van Masies Artien en Floris van der Linden. "Je moet er altijd in blijven geloven", verzucht Van der Hoorn. "Maar na de 1-3 denk je wel: dit gaat heel lastig worden. Dit moeten we verwerken. Dit is een harde klap voor ons."

Bischop confronteert Van der Hoorn vervolgens met de liederen van FC Utrecht-fans, die 'schaam je kapot' vanaf de tribunes naar de spelers zongen. "Volkomen terecht", reageert Van der Hoorn. Het is pas de derde keer in de Nederlandse voetbalgeschiedenis dat een amateurclub de halve finale van de beker haalt. Alleen IJsselmeervogels (1975) en VVSB (2016) gingen Spakenburg voor.