Dubbelslag Foden en afstandsschot De Bruyne bezorgen City eenvoudige zege

Dinsdag, 28 februari 2023 om 22:52 • Wessel Antes • Laatste update: 23:02

Manchester City heeft zich dinsdagavond gemakkelijk voor de kwartfinale van de FA Cup geplaatst door met 0-3 te winnen van Bristol Rovers. Phil Foden was verantwoordelijk voor de eerste twee treffers van de avond, waarna Kevin De Bruyne met een schot van 25 meter mocht aantekenen voor het slotakkoord. Ook Fulham en Brighton & Hove Albion wisten verder te bekeren door overwinningen op respectievelijk Leeds United en Stoke City, terwijl Leicester City in eigen huis verrassend werd uitgeschakeld door het Blackburn Rovers van Jon Dahl Tomasson.

Josep Guardiola gaf tegen Bristol een aantal reservespelers de kans. Zo mocht Stefan Ortega aantreden onder de lat, terwijl Kalvin Phillips een plaats op het middenveld mocht innemen. Kevin De Bruyne keerde terug in de basis bij City, terwijl Erling Braut Haaland juist vanaf de bank moest toekijken. The Citizens kwamen al vroeg op voorsprong toen Phil Foden het eindstation was van een flitsende aanval. Een goede opening van Nathan Aké vond Riyad Mahrez, die een combinatie aanging met De Bruyne. De Algerijn zorgde er vervolgens met een vlijmscherpe voorzet voor dat Foden de bal kon binnenlopen: 0-1.

Na de openingstreffer ging City op zoek naar een tweede doelpunt. De Bruyne zag zijn poging op aangeven van Foden vlak voor rust net over de lat verdwijnen. Tijdens de rust moest Ortega noodgedwongen het veld ruimen met een blessure. Ederson mocht daardoor alsnog zijn opwachting maken in het bekerduel. Nadat City er met enkele speldenprikjes niet in slaagde om de wedstrijd in het slot te gooien, werd de thuisploeg gevaarlijk via Sam Bell. De linksbuiten van Bristol zag zijn kopbal echter naast het doel vliegen.

In de 74ste minuut was Foden verantwoordelijk voor de genadeklap. De 22-jarige Engelsman. Een vlot lopende aanval kwam via Aké en Julián Álvarez bij de linkspoot terecht. Een piekfijne schuiver vond vervolgens de verre hoek, waarna doelman Max O’Leary kansloos achterbleef. De Ierse sluitpost moest tien minuten voor het laatste fluitsignaal opnieuw vissen toen De Bruyne ook zijn doelpunt mocht noteren. De Belgische sterspeler schoot vanaf zo'n 25 meter raak in de rechteronderhoek. City kende een moeiteloze avond in Bristol en kan zich met een gerust hart opmaken voor het Premier League-duel met Newcastle United van komende zaterdag.

Overige uitslagen in de FA Cup:

Stoke City - Brighton & Hove Albion 0-1

Leicester City - Blackburn Rovers 1-2

Fulham - Leeds United 2-0