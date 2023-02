Juventus schrijft stadsderby op zijn naam ondanks uitstekende Perr Schuurs

Dinsdag, 28 februari 2023 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:49

Juventus heeft de Derby della Mole op zijn naam geschreven. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won het spectaculaire duel met stadsgenoot Torino met 4-2. Doelpunten van Yann Karamoh, Juan Cuadrado, Antonio Sanabria en Danilo zorgden voor een 2-2 ruststand. Ook na rust werd er spektakel geboden, maar alleen Juventus wist het net nog te vinden via Bremer en Adrien Rabiot. Paul Pogba maakte na maandenlang blessureleed zijn rentree. Juventus staat nu zevende, op zes punten van nummer zes Atalanta. Torino staat negende.

De eerste helft was een spectaculaire waarin liefst vier doelpunten vielen. Eerst was het de beurt aan Torino, dat nog geen twee minuten nodig had om op voorsprong te komen. Een hoekschop belandde op het hoofd van Alessandro Buongiorno, die de volledig ongedekte Karamoh bij de tweede paal vond: 0-1. Drie minuten nadat Ángel Di María over schoot kwam de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte. Cuadrado werd min of meer bij toeval bij de tweede paal bereikt en schoot fraai via een volley binnen: 1-1. Beide ploegen speelden energiek en het was Torino dat vijf minuten voor tijd op voorsprong kwam. Een slimme lage voorzet van Ivan Ilic kon in de korte hoek worden binnengelopen door Sanabria: 1-2. Toch kwam la Vecchia Signora nog voor rust op 2-2, nadat Danilo raak kopte uit een hoekschop.

De eerste kans na rust was voor Torino. Schuurs, die een uitstekende wedstrijd speelde, stoomde op en besloot Aleksey Miranchuk aan te spelen. De technicus krulde maar net naast. Meteen daarna trok Juventus ten aanval en dat leidde tot een schietkans voor Dusan Vlahovic, die de lat trof. De Serviër kopte even later net naast uit een hoekschop. Het tempo bleef hoog en dat leidde tot een gekruld schot van Karol Linetty van buiten de zestien. De Pool zag zijn poging op de lat belanden. Aan de andere kant was het wel raak. Op aangeven van Federico Chiesa wist Bremmer de 3-2 binnen te koppen. In de slotfase werd het ook nog 4-2 via Rabiot, die er met een rake kopbal voor zorgde dat Juventus de drie punten definitief mocht bijschrijven.

Daar is Torino weer! ?? Vlak voor rust komt de thuisploeg op 2-1.. ?? Juventus moet weer aan de bak! ??#ZiggoSport #SerieA #JuveToro pic.twitter.com/CeJX7Qe8E7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2023

Bremerrrrrrrrrrrrr! ?? Juventus zette al twee keer een achterstand recht, maar komt nu zelfs op voorsprong: 3-2! ??#ZiggoSport #SerieA #JuveToro pic.twitter.com/19WTT1uP73 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2023