Sensationeel: Spakenburg knikkert Utrecht uit de beker en is halvefinalist

Dinsdag, 28 februari 2023 om 21:57 • Wessel Antes • Laatste update: 22:06

Spakenburg heeft dinsdag voor een sensationele stunt gezorgd in de TOTO KNVB Beker door met 1-4 te winnen op bezoek bij FC Utrecht. De amateurs, onder leiding van de pas 35-jarige Chris de Graaf, waren de hele avond heer en meester in de Domstad. Het is pas de derde keer in de Nederlandse voetbalgeschiedenis dat een amateurclub de halve finale van de beker haalt. Alleen IJsselmeervogels (1975) en VVSB (2016) gingen Spakenburg voor.

Hoofdtrainer Michael Silberbauer ontbrak dinsdagavond vanwege ziekte. Assistent-trainer Aleksandar Rankovic wijzigde het elftal van Utrecht slechts op twee plekken ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (0-3) afgelopen vrijdag. Als linksback kreeg Hidde ter Avest de kans, wat ten koste ging van een basisplaats voor Mark van der Maarel. Verder nam Victor Jensen de plek van de Taylor Booth over. De Amerikaanse smaakmaker kampt met een rugblessure.

Bij Spakenburg stonden onder meer Luuk Admiraal (gehuurd van Excelsior Rotterdam), Vince Gino Dekker (voormalig talent van Ajax en AZ) en Mark Veenhoven (voormalig Spartaan) aan de aftrap. Alessandro Damen, die jaren keepte bij Excelsior, nam plaats onder de lat. Net als tijdens de gewonnen uitwedstrijd bij FC Groningen (2-3) ging de nummer zeven van de Tweede Divisie dapper de strijd aan. In de twaalfde minuut zorgde dat voor de openingstreffer. Een goede voorzet van Admiraal belandde bij middenvelder Wimilio Vink, die de bal randje zestien in een keer achter keeper Vasilios Barkas wist te volleren: 0-1.

Vervolgens bleef Spakenburg in de eerste helft moeiteloos overeind in Stadion Galgenwaard. Vlak na rust kregen de Blauwen zelfs de eerste grote kans. Admiraal ging alleen op Barkas af, maar zag zijn inzet gekraakt worden. Twee minuten later dacht Utrecht langszij te komen, maar clubtopscorer Anastasios Douvikas begaf zich in buitenspelpositie. Uit een bliksemsnelle counter kon Admiraal, die Sean Klaiber er finaal uitliep, alsnog de score verdubbelen: 0-2. Douvikas zorgde met een fraai doepunt nog voor de 1-2, maar kon daarmee een rampscenario voor Utrecht niet voorkomen.

Middenvelder Masies Artien wist in de 66ste minuut een goede hoekschop van Dekker feilloos achter Barkas te knikken: 1-3. Spakenburg schreeuwde drie minuten later om een strafschop na een vermeende handsbal van Ter Avest, maar arbiter Martin van der Kerkhof weigerde naar de stip te wijzen. Een poging tot een slotoffensief met de teruggekeerde Zakaria Labyad maakte de avond alleen maar zwarter voor Utrecht en Rankovic. Na een goede voorzet van opnieuw Dekker was het Floris van der Linden die de genadeklap uitdeelde. De voormalig spits van Telstar was met zijn hoofd verantwoordelijk voor de 1-4 en het slotakkoord op een historische bekeravond.