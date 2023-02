Internazionale heeft nog geen cent ontvangen van noodlijdend cryptobedrijf

Dinsdag, 28 februari 2023 om 22:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:28

Internazionale heeft dit seizoen nog geen geld ontvangen van hoofdsponsor DigitalBits, zo blijkt uit cijfers die de club dinsdag publiceerde. Het cryptobedrijf verkeert in financieel zwaar weer en heeft daarom nog niet aan zijn sponsorverplichtingen kunnen voldoen. Er lijkt binnenkort een einde te komen aan de samenwerking tussen de partijen.

DigitalBits heeft met Inter een overeenkomst tot de zomer van 2025, maar het is de verwachting dat dat contract niet wordt uitgediend. Nog voor de start van het seizoen 2022/23 werd bekend dat DigitalBits niet in staat was om aan een overeengekomen betaling te voldoen. Het leidde ertoe dat het vrouwenteam en jeugdteams niet meer met het cryptobedrijf op het shirt speelden, al bleef het mannenteam wel 'gewoon' met de naam op het shirt spelen. In november werd al bekend dat Inter op zoek ging naar een nieuwe hoofdsponsor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inter-directeur Alessandro Antonello bevestigde toen dat DigitalBits een openstaande rekening had van zeventien miljoen euro. "Dit is nog niet betaald door de sponsor. Ze hebben daarvoor redenen aangevoerd die onze advocaten als 'ongefundeerd' hebben bestempeld", vertelde hij aan AGM. "Onderhandelingen zijn momenteel gaande om een oplossing te vinden voor het probleem. Het is nu nog niet te voorspellen of die succesvol zullen zijn of niet. Als het niet mogelijk is om een akkoord te bereiken, zal de club overwegen om juridische actie te ondernemen om onze belangen te verdedigen."

Vier maanden later heeft Inter echter nog steeds geen geld gezien van DigitalBits. Uit de cijfers blijkt dat Inter in juni, oktober en februari acht miljoen euro had moeten overmaken. Daarnaast zou Inter ook nog recht hebben op een bonus van één miljoen euro. De Milanezen hebben van grootaandeelhouder Suning Group een lening van tien miljoen euro ontvangen om zelf niet in de problemen te komen. Overigens maakten i Nerazzurri bekend dat het het contract met een andere sponsor, HappyBet, heeft verlengd. Die verbintenis loopt nu tot en met het seizoen 2024/25.