Withete Mourinho krijgt rood en ziet Roma met Wijnaldum wanprestatie leveren

Dinsdag, 28 februari 2023 om 20:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:43

AS Roma heeft zich geblameerd in de Serie A. Op bezoek bij hekkensluiter Cremonese, dat tot de wedstrijd van dinsdagavond geen competitiewedstrijd gewonnen had, werd met 2-1 verloren. Frank Tsadjout zorgde op fraaie wijze voor de openingstreffer, waarna Roma op gelijke hoogte kwam via Leonardo Spinazzola. Tien minuten voor tijd schoot Daniel Ciofani zijn ploeg naar de eerste Serie A-zege sinds 24 maart 1996. Roma-trainer José Mourinho, die Georginio Wijnaldum voor het eerst sinds zijn rentree een basisplaats gunde, kreeg vlak na rust rood voor aanmerkingen op de leiding. Cremonese klimt naar plek negentien op de ranglijst, terwijl Roma zakt naar plek vijf.

Wijnaldum begon naast Bryan Cristante centraal op het middenveld, terwijl Rick Karsdorp het moest doen met een reserverol. Zijn plek rechts op het middenveld werd ingenomen door Nicola Zalewski, terwijl Spinazzola de linkerkant moest bestrijken. Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala en Andrea Belotti vormden het aanvallende trio. Aan de kant van Cremonese begon Cyriel Dessers op de bank. De voormalig Feyenoorder zag hoe Tsadjout de voorkeur kreeg in de spits. Ook Felix Afena-Gyan, die afgelopen zomer de overstap maakte van Roma, stond in de aanval. Cremonese schakelde Roma eerder deze maand nog uit voor de Coppa Italia.

Wijnaldum kreeg de eerste mogelijkheid voor Roma. Dybala speelde de Oranje-international aan, wiens schot vervolgens ruim naast ging. Het was exemplarisch voor de eerste helft die Roma op de mat legde. De Romeinen wisten geen serieuze kans te creëren, terwijl Cremonese er regelmatig dreigend uitkwam op de counter. Na een kwartier kwam de thuisploeg op fraaie wijze op voorsprong. Marco Benassi bracht de bal bij Emanuele Valeri, die klaarlegde voor Tsadjout. De Italiaan liet de bal een keer stuiteren en zag zijn poging in de kruising belanden: 1-0. Roma probeerde het via schoten van Wijnaldum (naast) en Dybala (vrije trap over), maar echt dicht bij een treffer kwam het niet.

???????? voor Mourinho! ?? De tweede helft is nog geen minuut bezig en José Mourinho kan plaats gaan nemen op de tribune ??#ZiggoSport #SerieA #CremoneseRoma pic.twitter.com/bgtlw6bR9V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2023

Vlak na rust vestigde Mourinho alle aandacht op zich. De oefenmeester werd woest op de vierde man nadat Murash Kumbulla, die op de grond bleef liggen na een luchtduel met Tsadjout, geen vrije trap kreeg. Scheidsrechter Marco Piccinini snelde naar de kant en had een rode kaart in huis voor de withete Mourinho. Ook met de oefenmeester op de tribune bleef Roma aanmodderen. Het leidde in minuut 65 tot vier wissels, terwijl Karsdorp vijf minuten later mocht invallen. Uit het niets kwam Roma in de zeventigste minuut op gelijke hoogte. Spinazzola liep weg uit de rug van Leonardo Sernicola, schatte een diepe bal van achteruit op waarde en rondde met rechts af: 1-1.

WOOOW! Laagvlieger Cremonese wint van AS Roma! ?? In de slotfase krijgt de thuisploeg een strafschop en Ciofani schiet raak voor de eindstand: 2-1! ??#ZiggoSport #SerieA #CremoneseRoma pic.twitter.com/9Hvp3ep6q3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2023

Invaller Stephan El Shaarawy leek even daarna op weg naar de 1-2, maar doelman Marco Carnesecchi wist ternauwernood met één hand de bal voor de voeten van de aanvaller weg te halen. Roma leek ondanks het slechte spel onderweg naar een voorsprong, maar kwam bedrogen uit. David Okereke werd gehaakt door doelman Rui Patrício, waarna Piccinini naar de stip wees. Ciofani ging achter de bal staan en schoot raak: 2-1. Verder dan een matig schot van Nemanja Matic kwam Roma in de slotfase niet meer.