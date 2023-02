Emotionele ex-bondsvoorzitter van Frankrijk krijgt hoge functie bij de FIFA

Noël Le Graët heeft een functie van de FIFA aangeboden gekregen, zo meldt RMC Sport. De 81-jarige bestuurder stapte dinsdag officieel op als bondsvoorzitter van Frankrijk, nadat bekend werd dat er een juridisch onderzoek naar hem loopt vanwege vermeende seksuele intimidatie jegens voetbalmakelaar Sonia Souid. Le Graët, die de beschuldigingen zelf altijd heeft ontkend, heeft nu direct een nieuwe baan van de FIFA aangeboden gekregen. Le Graët gaat het nieuwe hoofdkantoor van de wereldvoetbalbond in Parijs leiden.

Naar aanleiding van de beschuldigingen van Souid is een juridisch onderzoek geopend. Zij vertelde in januari in de media over seksueel grensoverschrijdende opmerkingen van Le Graët aan haar adres tussen 2013 en 2017. In september bracht So Foot gedetailleerde claims naar voren over zijn seksueel overschrijdende gedrag. Er zou tevens sprake zijn van een giftige sfeer bij de Franse bond. Ondanks het opstappen bij de Franse bond en zijn respectabele leeftijd heeft Le Graët nog altijd niet de intentie om met pensioen te gaan. Eric Borghini, lid van het uitvoerend comité van de Franse bond, heeft in gesprek met RMC Sport bevestigd dat Le Graët nu aan de slag gaat als hoofdverantwoordelijke van het nieuwe FIFA-kantoor in Parijs.

Borghini heeft bevestigd dat de directievergadering dinsdagochtend 'positief' is verlopen. De bestuurder stelde dat 'logica' en 'redelijkheid' de boventoon voerden en dat Le Graët emotioneel was. "We hebben de president (Le Graët, red.) bedankt voor zijn uitzonderlijke staat van dienst en de geweldige bestuurder die hij was. Hij is door Gianni Infantino benoemd en zal het kantoor in Parijs leiden." Borghini stelde verder dat Le Graët is benoemd vanwege zijn vaardigheden, expertise en ervaring. L'Équipe weet daaraan toe te voegen dat Le Graët al een jaar geleden is aangewezen door Infantino om het nieuwe kantoor in Parijs te leiden.

Eerder kwam Le Graët ook om andere redenen onder vuur te liggen. Nadat bekend was geworden dat huidig Frans bondscoach Didier Deschamps tot en met het WK 2026 had bijgetekend, werd Le Graët in het programma Bartoli Time van RMC Sport uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de situatie. Ook de vraag of Zinédine Zidane kandidaat is geweest kwam aan bod. "Zidane? Ik zou een telefoontje van hem niet eens opnemen. Om hem wat te vertellen? 'Hallo meneer, zoek maar naar een andere club, het is al rond met Didier’”, reageerde Le Graët op opvallend agressieve toon. Het kwam hem op veel kritiek te staan, onder meer van Franck Ribéry en Kylian Mbappé.