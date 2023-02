‘Ajax heeft tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik op een lijstje stond’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 19:30 • Wessel Antes • Laatste update: 19:48

Andries Noppert bleef na zijn optreden als keeper van Oranje tijdens het WK deze winter ‘gewoon’ bij sc Heerenveen. In gesprek met Helden Magazine zegt de keeper dat hij wel openstond voor een vervolgstap, maar dat de juiste clubs zich niet hebben gemeld. Noppert gaat ook in op de vermeende interesse van Ajax, dat uiteindelijk acht miljoen euro betaalde aan Villarreal voor de diensten van Gerónimo Rulli. De 28-jarige Fries bleef zelf bij Heerenveen spelen en kampt nu al weken met een blessure.

De Telegraaf kwam halverwege december met het nieuws dat Ajax concrete belangstelling zou hebben in Noppert. De boomlange sluitpost kon daar niets mee, zo zegt hij zelf. “Ik weet dat Ajax tegen mijn zaakwaarnemer heeft gezegd dat ik op een lijstje stond. Mooi, maar wat heb ik daaraan? Als je niet bovenaan zo'n lijstje staat, moet je je ook afvragen of je wel naar zo'n club wil. Ik heb bewezen dat ik het niveau van het Nederlands elftal aankan en dat had ik niet verwacht.” Ajax bracht nooit een daadwerkelijk bod uit op Noppert, die in het Abe Lenstra stadion nog tot medio 2024 vastligt.

Noppert zelf stond wel open voor een transfer. “Ik heb bij onze directie aangegeven dat ik het mooi zou vinden als een club zich meldt waar zowel Heerenveen als ik beter van word, maar dan moeten ze geen tien miljoen vragen. Heerenveen is mijn club, maar als ik nog een keer een sportieve en financiële stap zou kunnen maken, pak ik die kans graag.” Transfermarkt schat de marktwaarde van Noppert momenteel in op vijf miljoen euro.

Komende zomer zou Noppert alsnog kunnen vertrekken uit Friesland. De linkspoot heeft zelf geen absolute droombestemming. “Het kan me niet schelen of het Spanje, Engeland, Duitsland of Italië is. Als het maar een club is waar mijn gezin en ik ons thuis voelen. Ik zie mezelf niet bij een echte topclub. Ik denk dat ik mij meer op mijn gemak voel bij een middenmoter.” In januari viel de naam van Noppert nog bij FC Kopenhagen. De Deense topclub was op zoek naar een opvolger van de naar AZ vertrokken Mathew Ryan. Een uitgaande transfer van Noppert bleef echter uit.