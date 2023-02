Beugelsdijk was bang na matchfixing-verdenking: ‘Maakte me daar druk over’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 19:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:40

Tom Beugelsdijk was bang dat hij geen nieuwe club meer zou kunnen vinden na de verdenkingen van matchfixing. Dat vertelt de 32-jarige verdediger van Helmond Sport in Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN. In mei 2021 werd bekend dat Beugelsdijk werd verdacht van matchfixing, omdat twee gokkers geld verdienden aan een gele kaart van de Hagenees. Bewijs voor een link tussen Beugelsdijk en de gokkers kon echter niet worden gevonden, waardoor hij werd vrijgesproken.

Beugelsdijk vond het vervelend dat hij destijds zo in het nieuws kwam. “Je naam komt zo in het nieuws”, blikt hij terug. “Die kaart pak ik nou eenmaal en daar zijn er nog zestig andere van die ik in mijn leven heb gepakt. Dat ik af en toe een kaart pak, dat is duidelijk. En dat ik af en toe te laat kom ook. Maar expres, dat komt nooit in me op. Tenminste, niet voor geld.”

?? Tom Beugelsdijk vertelt openhartig over zijn vermeende betrokkenheid bij matchfixing: "Ik maakte me vooral druk om of er nog wel een club kwam." — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2023

Ook nadat hij werd vrijgesproken bleven veel mensen Beugelsdijk associëren met het ‘gele kaart-incident’. “Het is wel vervelend dat dat je blijft achtervolgen. Alleen ik weet hoe het zit. Ik heb overal aan meegewerkt en ben niet voor niks vrijgesproken. Maar dat is nou eenmaal het wereldje waarin je leeft, met social media en media. Dus dat zal altijd zo blijven.”

De centrale verdediger, die afgelopen zomer transfervrij de overstap van Sparta Rotterdam naar Helmond maakte, was bang dat het incident ook zijn toekomst als voetballer zou kunnen beïnvloeden. “Ik maakte me vooral druk of er nog wel een club zou komen”, vertelt hij daarover. “Heel veel mensen vergeten dan de vrijspraak, terwijl die er wel is. En dan moet je maar afwachten of er nog iemand interesse in je toont. Je denkt dat ze het dan niet meer aandurven. Het is lastig uit te leggen. Het heeft me geschaad. Ik had een goede naam.”