Gullit oneens met woorden Van Hanegem: ‘Daar gaat het toch niet om?’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 18:15 • Wessel Antes • Laatste update: 19:13

Ruud Gullit kan zich niet vinden in de wekelijkse column van Willem van Hanegem in het Algemeen Dagblad, zo zei hij maandagavond te gast in Rondo. Laatstgenoemde liet optekenen dat men niet te veel waarde moet hechten aan de EFL Cup-winst van Erik ten Hag met Manchester United, maar Gullit houdt daar een andere mening aan over. “Daar gaat het toch niet om? Het is een prijs”, aldus de zestigjarige Amsterdammer.

Van Hanegem ziet een vreemde ontwikkeling ontstaan rondom United en Ten Hag. “Mensen en zeker ook journalisten buitelden destijds bijna over elkaar van het lachen. Nu hij Barcelona heeft uitgeschakeld en de League Cup heeft gewonnen, willen ze hem allemaal op zijn schouder slaan.” De voetballegende gaf vervolgens aan dat hij het winnen van de EFL Cup (vroeger de League Cup) niet al te zwaar weegt. “Die League Cup was van oudsher trouwens de prijs waar ze zich in Engeland nooit druk om maakten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gullit is het duidelijk oneens met Van Hanegem. “Daar gaat het toch niet om? Het is een prijs!” Collega-analist Jan van Halst sluit zich bij hem aan. “Het gaat ook om de energie, de hoop en de resultaten. Nu is de eerste prijs binnen. Het kan niet anders dan dat dit het begin is.” Gullit haakt vervolgens weer in. “Ook al is het niet de belangrijkste, het is een cup, dat hoort bij Man United. Elke cup waar je voor kunt spelen.” United won afgelopen zondag in de finale met 2-0 van Newcastle United en verzekerde zich daardoor van de eerste prijs in zes jaar.

Ten Hag

Ten Hag zelf liet maandag via een open brief aan de fans weten dolgelukkig te zijn met zijn eerste prijs als manager van the Red Devils. “De selectie weet heel goed hoe belangrijk jullie zijn. De band tussen de fans en het team is duidelijk te zien en door wat we zondag samen hebben meegemaakt, wordt dat alleen nog maar sterker. De sfeer op Wembley die door jullie werd gemaakt was geweldig”, viel onder meer te lezen. “Ik wil dat jullie weten dat jullie cruciaal zijn voor alles wat we willen bereiken en onthoud dat het winnen van de finale een bewijs is van wat er kan gebeuren als we allemaal United zijn”, aldus Ten Hag.