Feyenoord-opponent Shakhtar hervat competitie met overtuigende zege

Dinsdag, 28 februari 2023 om 18:12 • Sam Vreeswijk

Shakhtar Donetsk heeft de Oekraïense competitie dinsdag met een zege hervat. De opponent van Feyenoord in de Europa League won met 1-4 van FK Minaj. Spits Danylo Sikan tekende voor twee treffers, terwijl Taras Stepanenko en Heorhij Soedakov allebei één doelpunt voor hun rekening namen. Shakhtar staat na veertien wedstrijden op de tweede plek in de Oekraïense Premier League, met twee punten minder dan koploper Dnipro-1.

Het was voor Shakhtar het eerste duel van de tweede seizoenshelft in de Oekraïense competitie. Op 23 november speelde de ploeg uit Donetsk het laatste competitieduel, met toen onder meer de inmiddels naar Chelsea vertrokken Mykhailo Mudryk nog in de basis. Tegen Minaj bleek dat Shakhtar ook zonder Mudryk weinig problemen heeft om tot scoren te komen.

Stepanenko kopte de bezoekers na acht minuten uit een corner al op voorsprong. In de vijftiende minuut zorgde Sikan na een klutssituatie voor de 0-2, waarna Nazariy Vorobchak het na ruim een half uur toch weer spannend maakte: 1-2. Door een benutte penalty van Soedakov en een afstandsschot van Sikan boekte Shakhtar uiteindelijk alsnog een ruime overwinning.

Shakhtar is op 9 en 16 maart de tegenstander van Feyenoord in de achtste finales van de Europa League. Het duel op 9 maart wordt gespeeld in Warschau, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, waarna Shakhtar een week later op bezoek komt in De Kuip. Vorige week wist de Oekraïense club Stade Rennes uit te schakelen in de tussenronde van de Europa League; over twee duels was de eindstand 3-3, waarna Shakhtar de penalty’s beter nam.