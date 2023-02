‘Al-Khelaïfi onderzocht wegens beschuldigingen van ontvoering en marteling'

Dinsdag, 28 februari 2023 om 17:29

De rechtbank in Parijs is een onderzoek gestart naar Nasser Al-Khelaïfi. Drie rechters onderzoeken momenteel beschuldigingen van ontvoering, afpersing en marteling tegenover de voorzitter van Paris Saint-Germain. De Frans-Algerijnse lobbyist Tayeb Benabderrahmane beweert dat hij zes maanden is gemarteld en gevangen gehouden door Al-Khelaïfi.

De lobbyist zegt dat hij in 2020 werd gemarteld omdat hij in het bezit was van documenten met belastende informatie over Al-Khelaïfi. Vervolgens zou hij onder huisarrest zijn geplaatst en uiteindelijk pas in november van hetzelfde jaar zijn vrijgelaten. Benabderrahmane ondertekende bij zijn vrijlating een vertrouwelijkheidsovereenkomst waarin hij beloofde geen ‘gevoelige’ documenten over Al-Khelaïfi openbaar te maken.

Uit de informatie van de lobbyist zou kunnen blijken dat de PSG-voorzitter betrokken was bij de toewijzing van het WK voetbal aan Qatar. Al-Khelaifi is ook baas van het mediabedrijf beIn Media. Hij zou volgens Benabderrahmane zonder medeweten van de FIFA een pact hebben gesloten over de toekenning van televisierechten voor de wereldkampioenschappen van 2026 en 2030 aan het Qatarese mediabedrijf waar hij zelf voorzitter van is.

Al-Khelaïfi liet zich in november al eens uit over de beschuldigingen van Benabderrahmane aan zijn adres. “Je hebt het over beroepscriminelen. Ze zijn vaker van advocaat veranderd dan van verhaal en leugen. Het is de ultieme mediamanipulatie. Ik ben gewoon verbaasd dat zoveel mensen hun leugens en tegenstrijdigheden als geloofwaardig beschouwen - maar dat is de mediawereld van vandaag. Het recht zal zijn beloop hebben - ik heb geen tijd om over kleine beroepscriminelen te praten.”

Hakimi

In Frankrijk is eveneens een onderzoek gestart naar Achraf Hakimi. Le Parisien bracht maandag naar buiten dat de rechtsback van PSG door een 23-jarige vrouw wordt beschuldigd van verkrachting. De betreffende vrouw weigerde eerst om een aanklacht in te dienen dit weekeinde, maar desondanks is er toch een zaak van gemaakt door de openbaar aanklager in Parijs.